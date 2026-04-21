Brasil es reconocido como una de las principales potencias sudamericanas que realiza significativas inversiones en su estructura ferroviaria. La nación latinoamericana desarrollará un tren bala de alta velocidad que alcanzará los 350 km/h, permitiendo recorrer 510 kilómetros en menos de dos horas. Brasil se posicionará como el primer país de la región en establecer una red ferroviaria de alta velocidad que conectará las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo y Campinas. Se anticipa que el recorrido de 510 kilómetros se completará en una hora y media, gracias a su velocidad máxima de 350 km/h. El denominado tren TAV (Trem de Alta Velocidade, por sus siglas en portugués) contribuirá a aliviar la congestión en las principales avenidas y autopistas, al mismo tiempo que aumentará el número de personas que utiliza el transporte público. Este modelo busca replicar los sistemas implementados en países desarrollados como China o Japón. En la región, las líneas ferroviarias no superan los 160 kilómetros por hora, lo que permitirá que Brasil sea el primero en contar con esta infraestructura. El tren bala incorporará tecnología de primer nivel mediante el uso del maglev. Este sistema de levitación magnética permite el transporte de los vagones a través de la suspensión electrodinámica. Las vías incluyen dos conjuntos de bobinas metálicas dispuestas en conexión cruzada y enrolladas en forma de 8, las cuales generan electroimanes. La red ferroviaria se basa en ruedas de caucho y, al alcanzar los 150 kilómetros por hora, la fuerza magnética es lo suficientemente intensa como para elevar el tren 100 milímetros sobre el suelo. Esta tecnología elimina la fricción y posibilita alcanzar velocidades excepcionales. El inicio de las obras está previsto para el año 2027 y se anticipa que la operación comience en los primeros meses de 2032. Este proyecto generará empleo y fomentará el desarrollo de las industrias ferroviarias. El tren bala más veloz del mundo se localiza en China, específicamente el Shangai Maglev CR Harmnony (CRH380A/D). Este tren, gracias a su sistema de levitación, logra alcanzar una velocidad operativa máxima de 460 kilómetros por hora. China ha establecido un nuevo vínculo en América Latina, proporcionando una flota de 180 autobuses de última generación. Estos vehículos cuentan con aire acondicionado, frenos ABS y cámaras de seguridad, lo que garantiza un transporte seguro y eficiente. Brasil también planea implementar un sistema de mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad y eficiencia del tren TAV. Este enfoque busca minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la disponibilidad del servicio, lo que beneficiará a millones de usuarios diarios. Además, se prevé que la construcción del tren bala impulse el desarrollo económico en las regiones conectadas, atrayendo inversiones y fomentando el turismo. Las autoridades locales esperan que este proyecto transforme la movilidad urbana y mejore la calidad de vida de los habitantes.