El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un intenso frío que traerá una ola polar y se sumará al pronóstico de tormentas ocasionales, lluvias moderadas y ráfagas de viento que sacudirán Buenos Aires y todo el AMBA durante toda la semana, aunque se espera que la mayor parte de estos días sea con buen clima en todo el país. El pronóstico de heladas se originará por el ingreso masivo de aire frío proveniente de la Antártida, impulsado por un sistema de alta presión. Este fenómeno desplazará la masa de aire templado actual, lo que llevará a un desplome notorio en la sensación térmica que empezará en el sur y se extenderá a todo el país. Pese a que este fin de semana y al comienzo de los días hábiles, se empezó a percibir un descenso notorio de la temperatura, este fenómeno se debió a las fuertes ráfagas de viento que azotaron la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, según el pronóstico extendido del SMN, el impacto de la corriente más fresca comenzará a percibirse de forma más notoria el próximo lunes 4 de mayo primero en la Patagonia con temperaturas bajo cero. Luego, el frente helado se desplazará rápidamente hacia la región central (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y el Litoral, donde se esperan ráfagas de viento de hasta 80 km/h que generarán una sensación térmica cercana a los 0°C en las primeras mañanas de la semana. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el cambio más drástico se sentirá el martes 5 de mayo. Se prevé que las temperaturas mínimas reales bajen hasta los 7°C. Este descenso de la térmica marcará el inicio del período más gélido en lo que va del año y trae consigo la posibilidad de las primeras heladas en las zonas rurales de la provincia. Para sobrellevar este evento, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el viento será el factor determinante en la sensación térmica. Desde el organismo remarcaron que es fundamental el uso de ropa especial para la época o abrigo por capas. También aconsejaron prestar especial atención a los sistemas de calefacción ante el descenso repentino de la temperatura. El inicio de esta semana, particularmente el lunes 27 de abril, está marcado por la entrada de una masa de aire de origen polar, la más intensa de lo que va de 2026. Este fenómeno ha provocado un desplome térmico con mínimas de entre 5°C y 8°C, pero con una sensación térmica que ronda los 4°C debido a la combinación de frío y viento constante desde el sector sudoeste. En cuanto a los vientos, la región se encuentra bajo alerta amarilla debido a ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h en el área metropolitana y superar los 90 km/h en las zonas costeras bonaerenses. Este fenómeno se debe a un sistema de baja presión que empuja el aire frío hacia el centro del país, generando condiciones de viento fuerte que comenzarán a disminuir recién hacia la noche de hoy. Para el martes 28 y miércoles 29, se espera una tregua del viento intenso, que rotará hacia el noroeste. El martes será un día soleado a algo nublado con una máxima de 19°C, mientras que el miércoles la temperatura ascenderá hasta los 22°C o 23°C. Sin embargo, este aumento térmico traerá consigo mayor nubosidad y ráfagas moderadas de hasta 50 km/h. Hacia la segunda mitad de la semana, el jueves 30 de abril se mantendrá estable con cielo despejado y una máxima agradable de 22°C. No obstante, el viernes 1 de mayo, coincidiendo con el feriado por el Día del Trabajador, se prevé un aumento de la inestabilidad con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas o chaparrones hacia el final del día. El fenómeno de las precipitaciones dará paso a un nuevo descenso de temperatura durante el próximo fin de semana. El sábado 2 y domingo 3 de mayo, el cielo volverá a estar mayormente despejado, pero el aire frío se asentará nuevamente, devolviendo las máximas a un rango de entre 16°C y 18°C y las mínimas a valores cercanos a los 9°C. Buenos Aires atraviesa una semana de transición invernal anticipada, donde el factor determinante es la variabilidad del viento. Mientras que las ráfagas del sur traen el frío polar y cielos limpios, la rotación al norte aporta humedad y un alivio térmico temporal, cerrando el ciclo con la posibilidad de heladas aisladas en zonas suburbanas hacia el próximo lunes. El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la temperatura bajó sensiblemente tras las lluvias del lunes y martes con fuertes vientos que afectan la sensación térmica.