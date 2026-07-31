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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 30 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1415 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

 1°1415 11°5371
 4697  12°1719
 3°6266 13°6246 
 5274  14°3450 
 2737  15°7488 
 6°4021  16°3834
 3930  17°2522 
 1873  18°3396 
 1011  19°4159 
 10°2011 20°0462 

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También sugiere deseo de protección, alegría futura o el renacer de proyectos personales.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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