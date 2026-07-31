La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 30 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1415 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

1° 1415 11° 5371 2° 4697 12° 1719 3° 6266 13° 6246 4° 5274 14° 3450 5° 2737 15° 7488 6° 4021 16° 3834 7° 3930 17° 2522 8° 1873 18° 3396 9° 1011 19° 4159 10° 2011 20° 0462

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita simboliza inocencia, dulzura y nuevos comienzos.

También sugiere deseo de protección, alegría futura o el renacer de proyectos personales.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.