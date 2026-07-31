La discusión sobre la independencia del Banco Central no empezó con Javier Milei. Mucho antes de que el Presidente anunciara una reforma de la Carta Orgánica para limitar la capacidad de financiamiento al Estado y reforzar la autonomía de la entidad, la autoridad monetaria ya había sido escenario de algunas de las disputas políticas e institucionales más intensas de la historia argentina.

Desde su creación en 1935, el Banco Central atravesó debates sobre su grado de independencia, cambios profundos en su estructura, enfrentamientos entre gobiernos y presidentes de la entidad, y controversias vinculadas al uso de las reservas. En distintos momentos, esas discusiones reflejaron una pregunta recurrente: quién debe controlar la política monetaria y hasta dónde puede llegar el poder político sobre la institución encargada de emitir moneda.

Una creación atravesada por la polémica

La controversia acompañó al Banco Central desde su nacimiento. La creación de la entidad, durante la presidencia de Agustín P. Justo, generó un intenso debate parlamentario y político.

Entre las principales críticas figuraban los cuestionamientos a la concentración de poder en la figura de su presidente, las dudas sobre el verdadero grado de independencia respecto del Gobierno y las acusaciones de que el proyecto respondía a intereses financieros extranjeros. El dirigente demócrata progresista Lisandro de la Torre fue uno de los principales opositores a la iniciativa, mientras que otros referentes de la época llegaron a advertir que el nuevo organismo podía afectar la soberanía económica del país.

Así, la discusión sobre la autonomía del Banco Central nació prácticamente al mismo tiempo que la institución.

La nacionalización que cambió las reglas de juego

La segunda gran transformación llegó en 1946, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón.

La reforma impulsada por el peronismo convirtió al Banco Central en una herramienta central de la política económica del Estado. El objetivo era que la autoridad monetaria tuviera un papel activo en la administración del crédito y en la estrategia de desarrollo económico impulsada por el Gobierno.

La medida se inscribía en una tendencia internacional de posguerra. En aquellos años también fueron nacionalizados el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia. Sin embargo, en Argentina el cambio adquirió una dimensión política particular porque consolidó una visión según la cual la política monetaria y financiera debía quedar bajo control estatal.

La disputa ya no giraba sobre la existencia del Banco Central, sino sobre quién debía conducirlo.

Pedro Pou y la crisis de 2001

Uno de los antecedentes institucionales más importantes, aunque menos recordados, ocurrió durante la crisis de la convertibilidad.

En abril de 2001, el presidente Fernando de la Rúa resolvió remover al entonces titular del Banco Central, Pedro Pou, en medio de una creciente tensión política y financiera.

La decisión se tomó cuando la economía argentina atravesaba una de las etapas más delicadas de su historia reciente. El Gobierno argumentó que existían causales para su desplazamiento, mientras que Pou rechazó la medida y anunció una batalla judicial para intentar conservar el cargo.

Pedro Pou

La controversia excedió a la persona del funcionario. El episodio abrió un debate sobre los límites del Poder Ejecutivo para remover a las autoridades de la entidad y hasta qué punto la independencia del Banco Central podía sostenerse en medio de una crisis.

La paradoja histórica es que Pou era además un defensor de la dolarización, una propuesta que dos décadas más tarde volvería al centro del debate político de la mano de Javier Milei.

La pelea por las reservas y el caso Redrado

Probablemente ningún conflicto haya expuesto con tanta claridad la tensión entre el Gobierno y el Banco Central como el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Martín Redrado en 2010.

La disputa se desató cuando el Ejecutivo impulsó la creación del Fondo del Bicentenario para utilizar reservas internacionales en el pago de deuda pública. Redrado se negó a ejecutar la medida y argumentó que afectaba la autonomía de la entidad.

La entonces presidenta intentó removerlo mediante un decreto, pero el conflicto escaló rápidamente a los tribunales y al Congreso.

Durante semanas, el Banco Central quedó en el centro de una crisis institucional que mezcló discusiones sobre reservas, deuda pública e independencia monetaria. Finalmente, Redrado presentó su renuncia y fue reemplazado por Mercedes Marcó del Pont.

Aquel episodio sigue siendo uno de los antecedentes más citados cada vez que se reabre el debate sobre la utilización de las reservas internacionales.

La reforma de 2012 que hoy vuelve a discutirse

Dos años después del conflicto con Redrado, el kirchnerismo impulsó una profunda reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La modificación amplió los objetivos de la institución. Hasta entonces, la función principal era preservar el valor de la moneda. Desde 2012, la entidad pasó a tener además metas vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

La reforma también amplió las posibilidades de financiamiento al Tesoro mediante adelantos transitorios y flexibilizó el uso de las reservas internacionales.

Mercedes Marcó del Pont reemplazó a Redrado

Buena parte de los artículos incorporados entonces son precisamente los que el gobierno de Milei busca modificar ahora. Por eso, la discusión abierta en 2026 puede interpretarse como una revisión de la arquitectura institucional construida hace catorce años.

De cerrarlo a reformarlo

La discusión actual contiene una ironía política difícil de pasar por alto.

Durante la campaña presidencial, Milei convirtió al Banco Central en uno de sus principales blancos. Llegó a definirlo como una “estafa” y prometió cerrarlo como parte de un eventual proceso de dolarización.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 10: Javier Milei habla en cadena nacional al cumplir un año de gobierno. FOTO: (Cap. Imagen)/NA.

Presidencia

Ninguna de esas iniciativas se concretó. En cambio, ya desde la Presidencia, el Gobierno optó por otro camino: preservar la existencia de la institución, pero modificar sus funciones y reforzar las restricciones al financiamiento monetario del Estado.