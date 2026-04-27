El avance de una masa de aire frío comenzó a sentirse en distintas regiones del país y anticipa jornadas con temperaturas invernales en pleno otoño. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), provincias como Mendoza y La Pampa aparecen entre las más afectadas por este descenso de temperatura. Durante las primeras horas del día, varias localidades registraron valores cercanos a cero e incluso por debajo. En Uspallata, Mendoza, la temperatura cayó a -7°C, mientras que en la capital provincial se ubicó en torno a los 2,9°C, con cielo despejado y condiciones estables. El fenómeno se hace sentir con mayor intensidad en zonas cordilleranas. Las heladas marcaron el inicio de la jornada y se espera que continúen durante los próximos días. A pesar del frío matinal, el pronóstico anticipa una amplitud térmica importante, las máximas podrían alcanzar los 20°C en la semana, con días mayormente despejados y sin precipitaciones. En La Pampa, el descenso también fue significativo. En General Pico, la temperatura llegó a -0,8°C con sensación térmica aún más baja, mientras que en Santa Rosa se registraron 3,8°C con cielo ligeramente nublado. El panorama para los próximos días muestra una tendencia similar, con mínimas que seguirán en valores bajos y máximas que oscilarán entre los 18°C y 24°C, manteniendo condiciones estables. El ingreso de aire frío genera mañanas muy frías, pero sin eventos extremos como lluvias o tormentas. El cielo mayormente despejado favorece estas bajas temperaturas durante la noche y la madrugada. Este tipo de condiciones suele ser frecuente en esta época del año, aunque el contraste térmico entre la mañana y la tarde puede ser más marcado de lo habitual. En la Ciudad de Buenos Aires, el frío se presenta de forma más moderada. La jornada comenzó con una temperatura cercana a los 11°C y cielo despejado. Para los próximos días, se esperan mínimas entre 7°C y 15°C, con máximas que rondarán los 20°C a 23°C, sin lluvias a la vista y con predominio de buen tiempo.