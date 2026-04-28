La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional de 24 horas de los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 30 de abril. La medida de fuerza impactará en el tráfico aéreo y podría provocar demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos en distintos aeropuertos del país. El conflicto se da en medio de un fuerte cruce con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió los despidos y el desmantelamiento del organismo a través de publicaciones en redes sociales. El paro fue convocado luego de una publicación de Sturzenegger en la red social X, en la que, según denunció el gremio, “pretendió justificar los despidos y el desmantelamiento en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)”. A través de un nuevo comunicado, ATE explicó que mantiene el reclamo ante el intento de despedir a 240 trabajadores del organismo, “lo que representa una reducción del 30% del personal civil del organismo”. “Exigimos la continuidad de todos los trabajadores del SMN y redoblamos la apuesta. Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados. No podemos perder un servicio vital para nuestro país”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. En el comunicado difundido este lunes, Aguiar sostuvo que la medida es una respuesta directa a los dichos del ministro Sturzenegger sobre el funcionamiento del SMN. “Todos los datos e información utilizados para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos”, denunció. En esa línea, el dirigente profundizó sus críticas: “La ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia. Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas. No hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120, y además omitió que durante su gestión ya cerraron cinco”. Además, alertó por el impacto operativo del ajuste: “Es el desguace y la falta de financiamiento e inversión lo que provocó que más de la mitad de las estaciones ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas sin cobertura. El apagón meteorológico comenzó el 10 de diciembre de 2023”. Aguiar también cuestionó los dichos del ministro sobre la cantidad de profesionales que integran el organismo. “Dice que son solo 20 meteorólogos, cuando en realidad se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas en informática y procesamiento de datos, entre otros.”, explicó. Durante el paro, el Servicio Meteorológico Nacional dejará de difundir información meteorológica en todos sus canales habituales, lo que tendrá un impacto directo en la operación aérea. Los pronósticos del SMN son un insumo clave para la planificación de vuelos, ya que permiten evaluar las condiciones en pista, las rutas de navegación y la seguridad en despegues y aterrizajes. Ante la falta de estos datos, las aerolíneas podrían verse obligadas a retrasar salidas, reprogramar servicios o incluso cancelar vuelos, especialmente durante las primeras horas del día. También se verán afectados los servicios de navegación marítima y fluvial, que dependen de información meteorológica precisa. En este contexto de conflicto, diputados del bloque Unidos presentaron un proyecto de ley para derogar el DNU 274/26, que modificó la estructura del Servicio Meteorológico Nacional. La iniciativa busca invalidar todas las reformas administrativas y operativas aplicadas y restablecer el marco jurídico original del organismo. El proyecto reclama al Poder Ejecutivo “la restitución inmediata de los recursos financieros que hubieren sido reasignados o detraídos”, “la recomposición de la dotación de personal, asegurando la continuidad de los equipos técnicos y profesionales”, “la recuperación de infraestructura, equipamiento y sistemas afectados” y “la normalización de las funciones estratégicas del organismo en todo el territorio nacional”.