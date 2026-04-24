El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente frío que traerán una ola polar y se sumará al pronóstico de tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento que se anticipa a la previa del fin de semana, aunque se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima en todo el país. El pronóstico de heladas se originará por el ingreso masivo de aire frío proveniente de la Antártida, impulsado por un sistema de alta presión. Este fenómeno desplazará la masa de aire templado actual, lo que llevará a un desplome del clima notorio que empezará en el sur y se extenderá a todo el país. El impacto de la corriente más fresca comenzará a percibirse de forma más notoria el próximo lunes 4 de mayo primero en la Patagonia con temperaturas bajo cero. Luego, el frente avanzará rápidamente hacia la región central (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y el Litoral, donde se esperan ráfagas de viento de hasta 80 km/h que generarán una sensación térmica cercana a los 0°C en las primeras mañanas de la semana. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el cambio más drástico se sentirá el martes 5 de mayo. Se prevé que las temperaturas mínimas reales bajen hasta los 7°C. Este descenso de la térmica marcará el inicio del período más gélido en lo que va del año y trae consigo la posibilidad de las primeras heladas en las zonas rurales de la provincia. Para sobrellevar este evento, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el viento será el factor determinante en la sensación térmica. Desde el organismo remarcaron que es fundamental el uso de ropa especial para la época o abrigo por capas. Tambien aconsejaron prestar especial atención a los sistemas de calefacción ante el descenso repentino de la temperatura. Para esta semana, se esperaba una fuerte inestabilidad en gran parte de Argentina, con alta probabilidad de lluvias en las principales áreas urbanas. Sin embargo, para el fin de semana, las condiciones podrían mejorar en el casi todo eel país. Las tormentas más intensas se dieron principalmente entre este el lunes y la madrugada del martes. Sin embargo, para el miércoles y el jueves quedaron algunas zonas bajo alerta naranja, se prevén los siguientes fenómenos climáticos: El granizo se presentará de forma ocasional y localizada, lo que afecta especialmente a las zonas donde las celdas de tormenta logren mayor desarrollo vertical. . Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre los 60 y 100 mm en los sectores más críticos, con el riesgo de superarse estos valores de manera puntual. Las zonas más afectadas son las siguientes: El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la temperatura bajó sensiblemente tras las lluvias del lunes y martes con fuertes vientos que afecta la sensación térmica.