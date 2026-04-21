Uno de los electrodomésticos más importantes dentro del hogar es, sin dudas, el lavarropas. Este aparato se convierte en un gran aliado para tener prendas limpias y extender la vida útil de nuestras telas. Pero es importante conocer todas sus funciones para poder aprovecharlas al máximo. En ese sentido, existe un botón poco conocido que puede ayudar para que la ropa se seque en la mitad del tiempo. Con la llegada del otoño y la cercanía del invierno, las bajas temperaturas y las lluvias dificultan que la ropa y las prendas que lavamos puedan secarse rápidamente. Sin embargo, existe una alternativa en el lavarropas que nos puede ayudar a cumplir con ese objetivo. Se trata de la tecla del centrifugado al máximo, acompañada de una técnica extra, que consiste en meter una toalla seca dentro del electrodoméstico para después introducir la ropa mojada. Posteriormente, se seleccionará el proceso de centrifugado a máxima potencia. La toalla seca actúa como un absorbente extra para eliminar la humedad y el agua de la ropa. El error más común al momento de poner la ropa a secar es colgar las prendas de forma “lineal” y apretada en el tender. Los japoneses, en cambio, utilizan el llamado “método del arcoíris” para maximizar la circulación del aire. Este sistema se basa en la optimización del flujo de aire para crear un microclima de secado. Al organizar las prendas por tamaño, se genera un túnel de viento natural que expulsa la humedad hacia arriba y permite que la ropa se seque mucho más rápido. En este sentido, la clave es lograr que el aire circule y llegue a cada una de las prendas. De esta manera, el tiempo de secado se reduce drásticamente y es altamente efectivo, incluso cuando la humedad se siente en todos los ambientes. Para que este método funcione de la mejor manera y la humedad quede totalmente derrotada, es importante seguir una serie de recomendaciones que permitirán secar las prendas en muy poco tiempo: