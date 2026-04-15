El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión tras confirmarse una tanda de 140 despidos que comenzarán a formalizarse en las próximas horas, profundizando el enfrentamiento entre el Gobierno y los trabajadores del organismo. Según pudo saber El Cronista de fuentes gremiales, los telegramas de desvinculación empezarían a enviarse mañana, mientras que desde hoy ya se registran comunicaciones informales a los empleados afectados. Se trata en su mayoría de personal contratado, por lo que no percibirán indemnización y contarán con un plazo de un mes para retirar sus pertenencias. Del total de cesantías, entre 80 y 83 corresponden a observadores meteorológicos, es decir, personal clave dentro de la red de observación, considerada el corazón operativo del SMN. El resto de los despidos impacta en áreas de la sede central, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión oficial se da en medio de un conflicto que ya había escalado con medidas de fuerza por parte de los trabajadores, quienes denuncian un proceso de “vaciamiento” del organismo. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advierten que el recorte afecta directamente la capacidad operativa de un sistema que —según sostienen— ya funcionaba “al límite”. El foco de la preocupación está puesto en la red de observación, encargada de relevar datos en tiempo real en todo el país, incluyendo aeropuertos y zonas estratégicas. La reducción de personal en este sector podría impactar en funciones críticas como la seguridad aérea, la emisión de alertas tempranas por fenómenos extremos y el suministro de información para el sector agropecuario. Además, los trabajadores alertan sobre posibles consecuencias en la cobertura territorial y en áreas sensibles como el monitoreo en la Antártida.