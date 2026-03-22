En los últimos meses, el mercado argentino comenzó a mostrar señales de reactivación en el sector del retail, con el anuncio del desembarco de varias marcas internacionales. En ese contexto, grandes firmas del rubro moda y consumo masivo retomaron planes de expansión. Ahora, tras 23 años fuera del país, se confirmó el regreso de Mango, una de las marcas de indumentaria más populares de Europa. La firma española volverá a operar en la Argentina con locales físicos y una propuesta renovada. Según el plan oficial de la compañía, el regreso de Mango al mercado argentino comenzará en el cuarto trimestre de 2026, cuando se inaugure el primer local tras más de dos décadas de ausencia. La marca había llegado originalmente al país en 1998, pero decidió retirarse en 2003 en medio del complejo contexto económico de aquel momento. El regreso se realizará a través de un sistema de franquicia, en alianza con la empresa argentina Grimoldi, que estará a cargo de la gestión y operación local de los establecimientos. La compañía cuenta con experiencia en el mercado minorista y será la responsable de adaptar la propuesta de Mango al consumidor argentino, bajo la supervisión estratégica de la casa matriz en Barcelona. El plan contempla la apertura de cinco tiendas en un plazo de cinco años, como parte de una estrategia de expansión gradual y sostenida. El primer local de Mango en esta nueva etapa funcionará en el shopping Alto Palermo, uno de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, elegido por su ubicación estratégica y alto flujo de público. La tienda operará bajo el formato “Woman + Man”, que reúne en un mismo espacio la oferta completa de indumentaria femenina y masculina, replicando el modelo que la marca ya utiliza en otros mercados internacionales. En el último tiempo, otras marcas internacionales confirmaron su llegada o retorno a la Argentina, reforzando la tendencia de reactivación del sector. Una de ellas es Miniso, la firma china de retail de estilo de vida, que anunció un ambicioso plan de expansión con una inversión de 50 millones de dólares y la apertura de 100 locales en cinco años. La marca ya avanza con sus primeras tiendas en la peatonal Florida y en el DOT, y proyecta expandirse desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el interior del país.