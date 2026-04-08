La apertura de importaciones empezó a destrabar un mercado que venía prácticamente cerrado para las marcas internacionales. Con ese cambio, varias empresas que habían dejado en pausa sus planes volvieron a avanzar y ya preparan su desembarco en la Argentina. Hay marcas que vuelven después de años, como Mango o Giorgio Armani; otras que llegan por primera vez, como Maje, Farm o Kiabi; y grupos internacionales que preparan desembarcos de mayor escala, como Bestseller, con inversiones y planes de expansión en varias ciudades. Entre los regresos más importantes aparece Mango. La marca española vuelve al país después de más de dos décadas. Esta vez la operación estará en manos de Grimoldi, que firmó el acuerdo de franquicia y será quien la desarrolle en la Argentina. El plan contempla cinco locales en cinco años y el primero abrirá en septiembre en Alto Palermo. En paralelo, la empresa ya analiza sumar otras ubicaciones en centros comerciales de IRSA, como DOT y Rosario. Otro de los nombres que reaparece es Giorgio Armani. El Grupo Tucci será el encargado de traer nuevamente la marca, que iniciará su regreso con Armani Exchange. La apertura está prevista para agosto en Unicenter y el proyecto incluye un segundo local en Patio Bullrich. En una segunda etapa, la compañía prevé sumar Emporio Armani, con una propuesta más sofisticada. La firma había dejado el país en 2009, cuando operaba bajo licencia del Exxel Group. También se suma Maje. La marca francesa, parte del grupo SMCP, abrirá en abril su primer local en la Argentina, en Alcorta Shopping. La tienda tendrá cerca de 100 metros cuadrados y estará operada por el grupo Leuru, que ya maneja en el país marcas como Levi’s, Sandro y Bimba y Lola. La llegada se apoya en la estructura que el grupo ya armó con Sandro y forma parte de su estrategia de expansión en la región. También dentro de Alcorta Shopping llega Magma on the Road, un multimarca que reúne firmas internacionales como Free People, Project Social y The Farra. A estos desembarcos se suma Bestseller. El grupo danés confirmó una inversión de alrededor de u$s 30 millones para instalarse en la Argentina con sus marcas Jack & Jones, Only y Balmohk. El objetivo es abrir 30 locales en el país. Las primeras tres tiendas estarán en Unicenter, pero la compañía también avanza en negociaciones para sumar presencia en calles comerciales y en ciudades como Córdoba y Rosario. Además, evalúa integrar producción local en algunas categorías, como remeras y jeans, para ganar competitividad. En paralelo, el Grupo One, la sociedad que encabeza Manuel Antelo junto a socios franceses, avanza con la llegada de Kiabi. La cadena apunta a un formato de locales de gran superficie, de alrededor de 1200 metros cuadrados, con foco en precios accesibles y alto volumen. El plan contempla seis aperturas en los próximos 12 meses y forma parte de una estrategia más amplia del grupo, que también está detrás del regreso de Decathlon. Otra marca que ya trabaja en su desembarco es Superdry. La firma inglesa llegará asociada a Tango Fabric y abrirá su primer local en agosto en San Isidro. En paralelo, la empresa lanzará su canal de venta online y proyecta desarrollar una red de franquicias, con el objetivo de cerrar 2026 con al menos cinco puntos de venta y seguir creciendo en 2027. Dolce & Gabbana es otra de las marcas que anticipó su desembarco en el país. La italiana analiza abrir en Patio Bullrich, en línea con el crecimiento que viene teniendo en otros países y con la ampliación de su propuesta hacia nuevas categorías, como hogar y decoración. Por ahora, el proyecto sigue en negociación. Una de las primeras en volver fue Adolfo Domínguez, que regresó en noviembre de 2025 después de más de 25 años fuera del país. La operación quedó en manos del Grupo Adoar, liderado por Selene Rojas y Lourdes Stewart, que ya desarrollaba la marca en Paraguay. El primer local abrió en Patio Bullrich y forma parte de un plan de expansión que contempla al menos tres aperturas en cuatro años. La compañía, que hoy tiene más de 360 tiendas en casi 50 países, viene apoyando su crecimiento en el modelo de franquicias y en el desarrollo de mercados internacionales, donde América latina ya explica una parte relevante de su negocio. En ese mismo segmento, el grupo Tucci avanzó con nuevas marcas. En septiembre abrió The Kooples en Paseo Alcorta y ya operaba Zadig & Voltaire, consolidando su portafolio dentro del segmento premium. La estrategia apunta a seguir sumando etiquetas internacionales y ganar escala en ese nicho. También en Alcorta Shopping se concentraron varios de los desembarcos más recientes. Allí abrió Sandro, con un local de 160 metros cuadrados y colecciones alineadas con Europa. La marca forma parte del grupo SMCP, que ahora también suma a Maje y busca consolidar su presencia en el país. En ese mismo centro comercial también desembarcó Farm Rio, con un local de 105 metros cuadrados. La operación está en manos del Grupo Markova, que tiene la exclusividad para Argentina y Uruguay y proyecta entre 8 y 10 tiendas en la región, además de desarrollar el canal online. Otro de los movimientos fue la llegada de Montblanc, que abrió su local en Patio Bullrich, reforzando la oferta de marcas internacionales en ese segmento. En paralelo, también volvió Tous, que había salido del país en 2021. La operación está en manos del grupo Enter, que ya abrió locales en Unicenter y Galerías Pacífico y proyecta entre 10 y 15 tiendas en los próximos dos años, con presencia prevista en plazas como Rosario, Córdoba y Mendoza. La inversión por local ronda entre u$s 500.000 y u$s 700.000. En el segmento masivo, una de las apuestas más grandes es la de Miniso, que llega con un plan de inversión de u$s 50 millones y el objetivo de abrir 100 locales en cinco años. La marca, que está presente en más de 110 países, desembarca de la mano de un operador local junto con el grupo mexicano Mini Hub, que ya tiene la licencia en varios mercados. Los primeros locales estarán en la peatonal Florida y en DOT, donde abrirá su tienda insignia con unos 600 metros cuadrados y más de 5000 productos. Entre las grandes cadenas, Decathlon volvió al país a fines de 2025 con una tienda de 3300 metros cuadrados en Vicente López. La operación está en manos del Grupo One, integrado por Manuel Antelo y la familia Mulliez. El plan contempla una inversión de alrededor de u$s 100 millones y la apertura de hasta 20 locales en cinco años. Ya hay proyectos en carpeta en la Ciudad de Buenos Aires, como Abasto y Alto Palermo, y en el interior, donde Córdoba aparece como una de las primeras plazas. Por su parte, Victoria’s Secret continúa expandiéndose y ya cuenta con seis locales en el país, en Unicenter, Galerías Pacífico, Alto Palermo, Abasto, Ezeiza y Puerto Iguazú. La operación está en manos del Grupo David, que proyecta entre 15 y 18 tiendas en los próximos cinco años, con foco inicial en el AMBA. A este movimiento se suma la cadena uruguaya Indian, que ya tiene presencia en microcentro, Belgrano y Recoleta y proyecta seguir creciendo en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata.