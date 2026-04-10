El ex Showcenter de Haedo, uno de los shoppings más emblemáticos de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, está experimentando un renacer. El histórico predio, situado en Avenida Güemes y Defensa, en el partido de Morón, fue adquirido por el grupo IRSA y las obras de remodelación integral ya han comenzado. Con una inversión que supera los u$s 20 millones, este ambicioso proyecto transformará los 75.000 m² construidos en un moderno centro comercial con formato outlet, centrado en compras accesibles, gastronomía y entretenimiento, preservando el espíritu que hizo célebre al Showcenter en las décadas de los 90 y 2000. El objetivo es potenciar la propuesta comercial y recreativa para toda la región oeste del conurbano, convirtiéndolo nuevamente en un punto de encuentro clave para los vecinos de Haedo, Morón y localidades cercanas. El proyecto combina tradición y modernidad. Entre las principales características se destacan: Las obras iniciarán a mediados de diciembre de 2025 y se estima que requerirán aproximadamente seis meses. La gran reapertura está programada para el segundo trimestre de 2026 (entre abril y junio), según la confirmación del grupo IRSA. La inversión no solo recupera un ícono que estuvo abandonado durante años (denominado por muchos como el “shopping fantasma”), sino que también genera un notable impulso económico: Inaugurado el 27 de junio de 1997 como Showcenter Haedo, el complejo marcó una época dorada con sus cines, bowling, boliches y gran afluencia de público, llegando a recibir más de 25.000 personas en un solo día. En 2005 cambió su nombre a Al Oeste Shopping, pero con el tiempo perdió fuerza y quedó con locales vacíos, aunque mantuvo activo el cine y algunos servicios. Ahora, con la llegada de IRSA (el mayor desarrollador de shoppings del país, responsable de Alto Palermo, Abasto, DOT Baires y más), este emblemático lugar vuelve a brillar y se posiciona como un nuevo polo de actividad urbana para el oeste bonaerense. La empresa IRSA posee una destacada cartera de centros comerciales en Argentina, que incluye emblemáticos como: El nuevo centro comercial incluirá un área de juegos infantiles y espacios verdes, promoviendo un ambiente familiar y recreativo. Se espera atraer a visitantes de toda la región metropolitana. Además, se planea realizar eventos culturales y ferias locales, fomentando la integración de la comunidad. La propuesta busca revitalizar la economía local y ofrecer un espacio de encuentro para todos.