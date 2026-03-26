IRSA y Mercado Libre avanzan con un nuevo desarrollo de oficinas en el Polo DOT, en el barrio de Saavedra. El proyecto, que implicará una inversión superior a los u$s 50 millones, contempla la construcción de un edificio corporativo que ampliará la superficie operativa de la compañía en la Ciudad. El proyecto suma 15.000 m2, de los cuales 12.000 m2 serán para Mercado Libre, y se construirá como una extensión del edificio Zetta en el Polo DOT. La obra comenzó a principios de marzo y tiene un plazo estimado de ejecución de 30 meses. El proyecto está ligado al crecimiento de la empresa en el país. “Desde la pandemia triplicamos la cantidad de empleados en la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo una política de presencialidad más baja que el promedio del mercado”, explicó Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina. En esa línea, agregó que “es clave contar con espacios que potencien el encuentro entre equipos”, en un contexto en el que la empresa mantiene un esquema de trabajo híbrido, con una presencialidad de entre el 20% y el 40%. El presidente de IRSA, Eduardo Elzstain, recordó el origen del desarrollo del área: “Compramos esta tierra hace más de 20 años, cuando era una zona prácticamente abandonada, sin la vitalidad que tiene hoy”. El proyecto de oficinas se suma al plan de inversión de u$s 3400 millones que Mercado Libre anunció para este año en la Argentina. La cifra representa un aumento del 30% frente a los u$s 2600 millones que había comunicado para 2025 y apunta a ampliar la operación logística, fortalecer la plataforma de comercio electrónico y seguir expandiendo el negocio. “Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y pymes”, señaló De la Serna. Según detalló la compañía, los fondos se destinarán tanto a bienes de capital como a gastos operativos. Entre los principales ejes aparecen la ampliación de la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento, la mejora tecnológica de la plataforma y el crecimiento de Mercado Pago. El anuncio se realizó desde Nueva York, semanas después de que la empresa presentara sus resultados de 2025, el último ejercicio con Marcos Galperin como CEO. Desde el 1 de enero de este año, ese cargo quedó en manos de Ariel Szarfsztejn. La compañía también avanzó con su desembarco en China, donde abrió un centro logístico como parte de su estrategia para responder al avance de jugadores como Shein y Temu en la Argentina y en otros mercados de la región. En la Argentina, Mercado Libre señaló además que su ecosistema alcanza a más de 2,7 millones de pymes y emprendedores. Durante 2025, exportó servicios por u$s 878 millones y aportó u$s 1999 millones en impuestos, el nivel más alto de su historia.