Una de las ciudades con mayor atractivo turístico de la provincia de Buenos Aires se prepara para abrir un nuevo shopping que promete transformar la dinámica del centro urbano. La iniciativa se daría en Tandil, un destino elegido durante todo el año por visitantes de diversos puntos del país, que avanza con una obra muy esperada y que comienza a mostrar señales concretas de progreso. La iniciativa no solo busca ampliar la oferta de servicios y espacios de consumo, sino también revitalizar una zona clave de la ciudad. Con una ubicación estratégica y un fuerte valor simbólico, el emprendimiento se perfila como un punto de encuentro tanto para los vecinos como para quienes llegan a la ciudad bonaerense en busca de descanso, gastronomía y naturaleza. El proyecto lleva el nombre de Paseo del Banco y se desarrolla en un edificio emblemático ubicado en el corazón de la ciudad, en la intersección de las calles Pinto y Rodríguez. El lugar no fue elegido al azar, ya que se trata de una zona de alto tránsito, con fuerte actividad comercial y cercanía a distintos puntos de interés urbano. El nombre del paseo responde a la historia del inmueble, ya que en ese espacio funcionó durante años el antiguo Banco Comercial. Si bien el edificio dejó atrás su función original, ahora será reconvertido para darle un nuevo uso comercial, adaptado a las demandas actuales de la ciudad y al crecimiento sostenido del turismo. Tras la reactivación de las obras en el Paseo del Banco que lo convertirá en un polo comercial de máxima importancia, la Directora de Desarrollo Urbano del Municipio, Marina Santos, el avance los trabajos. “Como toda inversión de esas características, en algún momento la empresa empezó a tratar de ver cuál era el panorama económico con el que se encontraba, básicamente porque era muy grande”, explicó en radio AM 1180. La funcionaria contó que a principio de año se terminó de “convalidar una última reforma que fue la de los subsuelos” y agregó que “las obras arrancaron hace tiempo, pero con tareas menores, de limpieza, readecuación y refuerzo de estructuras”. Además, la directiva concluyó: “Estamos satisfechos como con todas las inversiones que se realizan en Tandil y que apuestan por la ciudad de una manera tan fuerte, que además le dará una actividad que hoy por hoy no tiene”. “El proyecto sigue siendo el inicial más allá de algunas cuestiones menores. Serán 51 locales, cuatro salas de cine, dos subsuelos y demás. Logramos el arranque de un proyecto que teníamos en carpeta, con el compromiso de sus dueños de que eso iba a suceder”, destacó en referencia a lo que ofrecerá el shopping. De tal modo, cerró: “Por suerte ahora empezamos a ver el movimiento. Los está manejando la empresa, pero sabemos que aproximadamente están pensando en 24 meses, más o menos. Pero, el arranque ya es motivo de alegría”, concluyó.