Este free shop es una de las tiendas libres de impuestos más emblemáticas de la región, que ofrecer una experiencia de compra internacional en una zona urbana. Se trata de un gran centro comercial donde los visitantes y residentes pueden acceder a productos de primeras marcas sin impuestos. Este lugar funciona como un paseo de compras integral que supo adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. Su estructura moderna y su constante renovación de stock permiten dar una experiencia de usuario diferente donde destacan el orden, la atención personalizada y la posibilidad de adquirir artículos que, en otros puntos del país, suelen tener costos más altos o menor disponibilidad. El Duty Free Shop Atlántico Sur se encuentra en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, específicamente sobre la Avenida San Martín 627, la calle principal y más comercial del centro de la ciudad. A diferencia de los espacios que suelen verse en los aeropuertos, este es un edificio de fácil acceso peatonal para cualquier persona que esté recorriendo el centro de la capital provincial. El interior de este espacio es amplio y está dividido por sectores bien definidos que facilitan la circulación. Este comercio similar a un free shop tiene las siguientes particularidades: El principal beneficio de este lugar es la exención impositiva, lo que permite comprar sin impuestos y a precios más bajos los productos importados. Además, al ser una tienda de ciudad, no es necesario presentar un pasaje o estar en proceso de viaje para comprar, ya que cualquier persona puede ingresar y adquirir productos al precio de góndola. Los productos destacados de esta tienda