En los últimos años, los centros comerciales abiertos comenzaron a ganar protagonismo frente a los shoppings tradicionales. La combinación de compras, gastronomía y entretenimiento al aire libre se transformó en una tendencia global que también se consolida en Argentina. En ese contexto, un nuevo megacomplejo comercial se convirtió en una de las grandes atracciones del turismo en Córdoba: un shopping a cielo abierto con más de un centenar de locales que atrae tanto a visitantes como a residentes. El complejo comercial WO (Mundos en Peatonal) se consolidó como uno de los paseos de compras más grandes del Valle de Punilla. Ubicado en pleno centro de Villa Carlos Paz, el desarrollo cuenta con 127 locales comerciales distribuidos en cinco niveles y propone una experiencia que combina compras, ocio y entretenimiento. El shopping está situado sobre la calle 9 de Julio al 70, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Además, tiene dos accesos principales: uno desde la peatonal y otro desde la costanera, cerca de la intersección de las avenidas Sabattini y Arturo Orgaz, lo que facilita la circulación de turistas que recorren el área cercana al lago San Roque. Desde su apertura, el lugar se posicionó rápidamente como un nuevo punto de encuentro para quienes visitan el destino turístico, especialmente durante la temporada de verano y los fines de semana largos. El proyecto fue pensado como un espacio integral que combina comercio, entretenimiento y propuestas culturales. Entre sus principales atractivos se destacan: El complejo también incluye estacionamiento en subsuelo, una solución pensada para uno de los principales desafíos del centro de la ciudad durante la temporada turística: la gran cantidad de visitantes que llegan cada día. Uno de los aspectos que diferencia a este megashopping es su diseño arquitectónico. A diferencia de los centros comerciales cerrados, el proyecto apuesta por espacios abiertos y una fuerte integración con el entorno natural de las sierras cordobesas. El complejo incorpora jardines verticales, cubiertas vegetales y flora colgante con plantas autóctonas que ayudan a absorber la radiación solar y a regular la temperatura del lugar de forma natural. Además, utiliza iluminación LED de alta eficiencia, lo que permite reducir el consumo energético hasta en un 75% respecto de sistemas tradicionales, y cuenta con un sistema que recolecta y reutiliza el agua de lluvia para el riego de las áreas verdes.