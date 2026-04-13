Se trata de una de las marcas europeas más fuertes en moda masiva, confirmó su llegada a la Argentina. La cadena francesa desembarca con un plan de expansión que incluye la apertura de seis tiendas en los próximos doce meses y se mete de lleno en un mercado textil cada vez más competitivo. La apuesta se centra en un concepto claro: ropa para toda la familia, precios accesibles y locales de gran tamaño. Con ese modelo, Kiabi busca ganar volumen rápido y posicionarse entre las opciones más elegidas del segmento de moda low cost. El proyecto contempla una primera etapa de seis locales distribuidos entre shoppings y zonas comerciales a la calle. Cada tienda tendrá una superficie cercana a los 1.200 metros cuadrados, el formato que la marca ya utiliza en Europa y otros mercados donde opera. Ese tamaño permite concentrar todas las líneas en un solo espacio y facilitar la experiencia de compra. La idea es que el cliente encuentre en un mismo recorrido ropa para adultos, niños y adolescentes, sin saturación visual y con recorridos simples. La compañía todavía no informó la fecha exacta de la primera apertura, pero el estreno está previsto para los próximos meses. El debut marcará el inicio formal de la operación en el país. El plan no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. La estrategia prevé abrir los primeros locales en CABA y el Gran Buenos Aires, y luego avanzar hacia otras provincias para consolidar presencia nacional. La marca combinará dos tipos de ubicaciones: Con ese mix, Kiabi busca asegurar visibilidad, accesibilidad y volumen de ventas desde el inicio. La elección de cada punto apunta a captar al público familiar que prioriza conveniencia y precio. Kiabi llegará con un catálogo amplio y transversal. La oferta incluirá: El foco está puesto en ropa funcional para el uso diario. Los diseños siguen tendencias urbanas, pero evitan lo extremo o lo estacional. La marca privilegia prendas versátiles, fáciles de combinar y pensadas para el consumo masivo. El público objetivo son las familias argentinas que buscan renovar vestuario sin pagar precios premium. En ese punto, la relación precio-calidad se vuelve el eje central de la propuesta. Kiabi se posiciona en el segmento de moda accesible, con precios competitivos frente a la oferta local. Su modelo de fast fashion masivo la coloca en competencia directa con cadenas ya instaladas, tanto nacionales como internacionales. La empresa apuesta a su experiencia en más de 20 países para adaptarse rápido al mercado argentino. El objetivo es ofrecer precios bajos sostenidos, sin depender de promociones agresivas, y generar rotación constante de productos. En un contexto donde el consumidor cuida cada gasto, la estrategia apunta a volumen y fidelización, más que a márgenes altos por prenda. La llegada de Kiabi a la Argentina no se realiza de forma directa desde Francia. La operación queda a cargo de Grupo One, una sociedad integrada por el empresario argentino Manuel Antelo junto con socios franceses. Este esquema combina conocimiento del mercado local con la experiencia internacional de la marca. Grupo One se encarga de la búsqueda de locales, la logística, la gestión comercial y la adaptación del modelo de negocio a los hábitos de consumo argentinos. La primera tanda de seis tiendas funciona como prueba de mercado. Si los resultados acompañan, el plan prevé acelerar la expansión en los años siguientes con nuevas aperturas.