El Alcorta Shopping se prepara para una nueva etapa que promete reforzar su posicionamiento como uno de los centros comerciales más icónicos de la Ciudad de Buenos Aires. En los próximos meses, el shopping ampliará su oferta con la llegada de diez nuevas marcas internacionales, apuntando a captar tendencias globales y atraer a un público cada vez más exigente. Entre las principales novedades se destaca la apertura de Magma on the Road, un espacio multimarca que reúne firmas internacionales y de diseño contemporáneo como Free People, Project Social y The Farra. Además, en abril se prevé la llegada de Maje, una reconocida marca francesa de indumentaria femenina que abrirá un local de 98 metros cuadrados en el primer nivel del centro comercial. En mayo, se sumará Skinko, una marca especializada en skincare coreano, que desembarca con una oferta enfocada en innovación, rutinas de cuidado de la piel y tendencias globales del segmento beauty. La renovación del Alcorta Shopping se enmarca en un plan más amplio llevado adelante por Grupo IRSA. Las principales novedades son: