El gigante sueco de indumentaria H&M confirmó su llegada a la Argentina. La apertura de su primer local está prevista para 2027 y se realizará de la mano de Hola Moda, su socio estratégico de franquicias en la región. En este contexto, la compañía comenzó a dar los primeros pasos operativos en el país, entre los que se destacan las búsquedas laborales publicadas en LinkedIn, orientadas a conformar el equipo que liderará la operación local. El desembarco de H&M está proyectado para 2027, en línea con un plan de expansión sostenido en América Latina que comenzó en 2012 con su llegada a México. Desde entonces, la compañía fue consolidando su presencia en la región con operaciones en 12 países: Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. La Argentina se sumará así a una red que ya abarca decenas de mercados en el continente. “Nos complace anunciar la continuidad de nuestra expansión en América Latina con la apertura de nuestra primera tienda en Argentina durante 2027. Este es un paso muy emocionante, y esperamos poder acercar H&M y nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible, a muchos clientes en el país”, afirmó Daniel Ervér, CEO del Grupo H&M, a través de un comunicado. Según trascendió en las últimas negociaciones, el primer local de la marca en el país abriría en el shopping Alto Palermo, uno de los principales centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la compañía evalúa futuras aperturas en Dot Baires Shopping, Abasto y Alto Avellaneda. La expansión de H&M en Argentina se realizará a través de Hola Moda, una empresa panameña creada específicamente para operar la franquicia de la marca en América Central y otros mercados de la región. Este socio cuenta con experiencia en retail y en la gestión de marcas internacionales, y será el encargado de liderar la implementación del modelo de negocio en el país, adaptando la estrategia global a las particularidades del mercado argentino. Como parte del armado de su estructura local, Hola Moda publicó dos búsquedas laborales en LinkedIn para cubrir posiciones clave. Si bien la vacante para CEO ya cerró y se encuentra en etapa de evaluación, la misma refleja el perfil que la compañía busca para liderar su operación en el país. Según la descripción del puesto, el objetivo es encontrar a un profesional que pueda “liderar, planificar, organizar y controlar todas las operaciones de H&M en Argentina, garantizando el cumplimiento de los objetivos de crecimiento, ventas, rentabilidad y excelencia operativa”. Entre las vacantes activas, se encuentra la de Area Manager, con base en la provincia de Buenos Aires y modalidad presencial. Se trata de una posición estratégica, que tendrá un rol central en la consolidación de la marca en el país. Qué responsabilidades tendrá Requisitos Las búsquedas se publican a través de LinkedIn, donde los candidatos pueden acceder a las descripciones completas de cada puesto y postularse de manera online a través del envío de una solicitud.