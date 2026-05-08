Durante años, el comercio minorista ha sido un termómetro económico y social en España. La evolución de los hábitos de consumo, la digitalización acelerada y los retos logísticos han puesto en jaque a las grandes cadenas tradicionales, obligándolas a repensar sus modelos de negocio. En este contexto, en el último tiempo el retail vive un cambio acelerado y adaptarse es la regla para mantenerse en el negocio. Grandes comercios de todo el país han revisado su modelo y se encuentran en el proceso de adaptación a esquemas de trabajo más modernos: reducen su presencia física para potenciar formatos más ágiles y digitales. Ese cambio se materializa con la disminución de los locales físicos de H&M, la cadena sueca de moda. La marca ha bajado la persiana de 28 tiendas en España y como consecuencia directa de ello, ha eliminado más de 500 puestos de trabajo. La emblemática cadena se encuentra en proceso de remodelación y estos cambios son parte de la adaptación a los nuevos modelos de venta digitales. Según el comunicado emitido por la empresa, el cierre y los despidos se deben a causas organizativas, productivas y económicas. Este proceso de reestructuración responde a una serie de factores interrelacionados que marcan una evolución en los hábitos de consumo y en la propia dinámica del mercado de la moda. Los sindicatos consideraron la medida “demasiado agresiva”, y la compañía se comprometió a colaborar con ellos para abordar el asunto “con el máximo respeto”. Las indemnizaciones para los empleados afectados varían entre 33 y 45 días de salario por año trabajado, con un tope de 24 meses de salario. Actualmente, el grupo cuenta con cerca de 4.000 trabajadores en España y más de un centenar de tiendas distribuidas por todo el país. Tras los cierres, ha pasado de 167 tiendas en 2019 a quedarse con 105, lo que representa casi un 40% de reducción en su red comercial española en apenas seis años. La competencia de las plataformas de moda ultrabarata ha sido determinante. El avance de firmas como Shein y Temu, junto con la consolidación del canal online como vía principal de compra, ha erosionado el modelo de negocio de H&M de forma sostenida. Shein pasó de registrar un crecimiento medio del 74,5% anual en la última década a un 6,5% previsto para 2026, mientras que Temu, que creció una media del 530,5% en los últimos tres años, se conformará este año con apenas un 13,4%, según la consultora alemana ECDB. Ese frenazo se explica, en parte, por el fin de las exenciones arancelarias a los productos baratos —los llamados minimis—, que ha golpeado directamente el modelo de estas plataformas. Sin embargo, el daño sobre H&M ya estaba hecho. En el tercer trimestre de 2024, la empresa registró un fuerte retroceso en beneficios que obligó a acelerar la reestructuración. En el conjunto del último ejercicio fiscal, las ventas netas cayeron un 2,6%, hasta los 21.588 millones de euros, aunque el beneficio neto subió un 4,6% gracias precisamente al plan de ajuste y los cierres. Durante décadas, la famosa cadena sueca de moda rápida ha sido una de las marcas más reconocibles y demandadas en España. En este plazo, su modelo de negocio ha combinado productos de moda a bajo costo con una rápida rotación de inventarios. Sin embargo, la empresa ha tenido que adaptarse a un entorno cambiante que desafía la sostenibilidad de su modelo actual y pone el foco en las compras digitales. La empresa ha manifestado la intención de “adaptar y perfeccionar” su modelo de negocio de acuerdo con las nuevas exigencias del consumidor, que está cada vez más enfocado en la sostenibilidad, el servicio personalizado y la eficiencia operativa. La compensación para los empleados que quedarán sin trabajo incluye indemnizaciones que varían entre 33 y 45 días de salario por cada año trabajado, con un tope establecido en 24 meses de salario. Aunque estos pagos ofrecen una ayuda temporal, no abordan las preocupaciones a largo plazo de los empleados. H&M ha asegurado su intención de mantener una presencia significativa en España, aunque con un formato más estratégico y focalizado en los posibles resultados de una adaptación a los mercados digitales. Este enfoque implica una reducción de las tiendas físicas y refuerzos para su canal de ventas online. La digitalización ha proporcionado a los consumidores una experiencia de compra más cómoda y directa, algo que no siempre se consigue en las tiendas físicas. Es por eso que la experiencia del cliente se ha convertido en un factor decisivo para asegurar las ventas.