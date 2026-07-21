Olvidarse de descongelar la carne o el pollo con anticipación es un problema habitual, pero existe un truco casero que permite acelerar el proceso sin necesidad de usar el microondas ni agua caliente.

Con solo dos ollas metálicas y agua a temperatura ambiente, es posible reducir el tiempo de espera.

Paso a paso: el truco de las dos ollas para descongelar carne o pollo más rápido y sin alterar su textura.

El truco de las dos ollas para descongelar carne o pollo

El método es muy sencillo y no requiere ningún electrodoméstico. Solo necesitás dos ollas de metal y agua de la canilla .

Seguí estos pasos:

Retirá la carne o el pollo del freezer. Si está en una bandeja de telgopor, es recomendable quitarla.

Colocá una olla boca abajo sobre la mesada.

Apoyá la pieza de carne sobre la base de esa olla.

Llená una segunda olla con agua a temperatura ambiente.

Ubicá esa olla sobre la carne para que quede presionada entre ambas superficies metálicas.

Gracias a la conductividad térmica del metal, el calor del ambiente y del agua pasa con mayor rapidez hacia el alimento . Dependiendo del grosor del corte, el proceso puede demorar entre 10 y 20 minutos.

Por qué no conviene usar el microondas ni dejar la carne sobre la mesada

Aunque el microondas parece la opción más rápida, suele descongelar de manera despareja. Algunas partes comienzan a cocinarse mientras el centro permanece congelado, lo que modifica la textura y puede afectar el resultado final de la preparación.

Tampoco es recomendable dejar la carne durante varias horas sobre la mesada. Al permanecer demasiado tiempo a temperatura ambiente, aumenta el riesgo de proliferación de bacterias, especialmente en los meses de mayor calor.

Por eso, el método de las dos ollas aparece como una alternativa práctica para quienes necesitan cocinar sin esperar horas y sin comprometer la calidad del alimento.

Ni microondas ni mesada: los consejos clave para descongelar carne de forma segura y evitar la proliferación de bacterias. ChatGPT

Consejos para descongelar carne o pollo de forma segura

Para obtener un mejor resultado, los especialistas recomiendan tener en cuenta algunas precauciones:

No utilizar agua caliente, ya que puede empezar a cocinar los bordes de la carne mientras el interior sigue congelado.

Si el corte es grueso, darlo vuelta a la mitad del proceso para lograr un descongelado uniforme.