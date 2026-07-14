Millones de personas podrán presenciar uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas.

El eclipse solar más largo del siglo XXI ya tiene todo listo para convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de las últimas décadas.

Gracias a una alineación excepcional entre la Tierra, la Luna y el Sol, el día se convertirá en noche durante 6 minutos y 23 segundos , un tiempo muy superior al de los eclipses habituales.

Este evento marcará un hito para la astronomía y permitirá observar efectos visuales poco frecuentes. Luego de este espectáculo, habrá que esperar muchos años para volver a presenciar un eclipse de características similares.

Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo XXI

El esperado fenómeno tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 , cuando una alineación casi perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol permitirá que la sombra lunar cubra una extensa parte del planeta durante un tiempo inusualmente largo.

En el momento de mayor intensidad, el Sol permanecerá completamente oculto durante 6 minutos y 23 segundos , convirtiéndose en el eclipse total más prolongado que podrá verse en lo que resta del siglo XXI.

Para dimensionar su importancia, el eclipse total ocurrido el 8 de abril de 2024, visible desde gran parte de América del Norte, tuvo una duración máxima de 4 minutos y 28 segundos, una marca que será ampliamente superada en 2027.

Por qué este eclipse será tan largo y diferente a todos los demás

Los expertos recomiendan utilizar protección ocular certificada para observar el eclipse de forma segura. Foto: Freepik

La duración récord del fenómeno se explica por una combinación poco frecuente de factores astronómicos.

Debido a la órbita elíptica de la Luna, el satélite natural estará relativamente más cerca de la Tierra al momento del eclipse. Esto hará que se vea más grande desde nuestro planeta y pueda cubrir completamente el disco solar.

Como consecuencia, proyectará una sombra de aproximadamente 258 kilómetros de ancho, que recorrerá cerca de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Los especialistas destacan que esta configuración dará lugar a una franja de totalidad excepcionalmente amplia, que abarcará alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, algo muy poco habitual en este tipo de eventos.

Dónde podrá verse el eclipse solar total de 2027

Quienes quieran disfrutar del eclipse en todo su esplendor deberán ubicarse dentro de la denominada trayectoria de totalidad, es decir, la franja donde el Sol quedará completamente cubierto por la Luna.

Entre los mejores lugares para observar el fenómeno se encuentran:

Tarifa, España , el punto más austral del continente europeo.

Las costas de Túnez .

Luxor , en Egipto.

Estos destinos reúnen condiciones especialmente favorables gracias a sus bajos niveles de nubosidad, lo que aumenta las posibilidades de contemplar el eclipse sin interferencias climáticas.