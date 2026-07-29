El clima en la Argentina comenzó con varias provincias afectadas por la inestabilidad, ya sea por fuertes tormentas, intensas lluvias, caída de granizo o ráfagas de viento.

En Buenos Aires y Santa Fe, se dará la llegada de una fuerte tormenta, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas

Según el SMN, las siguientes provincias tienen alertas meteorológicas por la inestabilidad del clima:

Buenos Aires : alerta amarilla por tormentas.

Santa Fe: alerta amarilla por tormentas.

Cabe destacar que el informe del SMN lanzó una alerta meteorológica a corto plazo para las provincias mencionadas, las cuales tendrán tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y ocasional caída de granizo, durante la jornada de este viernes 31 de julio.

Las tormentas serán en Buenos Aires y Santa Fe. SMN

Localidades afectadas por las tormentas fuertes con lluvias intensas

Buenos Aires :

Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita, Oeste de General Pueyrredón, Brandsen, Cañuelas, Oeste de Magdalena, San Vicente, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos, Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro.

Santa Fe:

Caseros, General López, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo.

Qué medidas de precaución recomienda el SMN

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional enumeró un listado de recomendaciones para no correr riesgos durante este tipo de fenómenos climáticos:

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cómo continúa el clima en Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará con inestabilidad para el resto de la semana y se esperan lluvias hacia el fin de semana. Por su parte, está pronosticado un descenso en las temperaturas con mínimas de 10 y máximas de 15 grados.