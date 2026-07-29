Ni vinagre ni bicarbonato: la forma ideal de sacar el sarro de las duchas y azulejos.

El sarro en la ducha y los azulejos es uno de los problemas más frecuentes en los baños. La acumulación de minerales presentes en el agua genera manchas blanquecinas, superficies opacas y una suciedad difícil de eliminar si no se trata a tiempo.

Si bien muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato de sodio, existe un método que cada vez gana más popularidad por su eficacia y rapidez: el uso de ácido cítrico , un compuesto natural presente en frutas como el limón que actúa directamente sobre los depósitos de cal.

La ventaja de este producto es que disuelve el sarro sin necesidad de frotar en exceso y puede utilizarse tanto en mamparas como en griferías, azulejos y cabezales de ducha.

Si bien muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato de sodio, existe un método que cada vez gana más popularidad por su eficacia y rapidez: el uso de ácido cítrico. Gemini.

Cómo limpiar el sarro de la ducha y los azulejos con ácido cítrico

El ácido cítrico se consigue en tiendas de limpieza, supermercados y comercios especializados. Para utilizarlo correctamente, los expertos recomiendan preparar una solución sencilla.

Los pasos son los siguientes:

Mezclar dos o tres cucharadas de ácido cítrico en medio litro de agua tibia.

Colocar la preparación en un pulverizador .

Aplicar sobre las zonas con sarro.

Dejar actuar entre 15 y 20 minutos.

Retirar con una esponja suave o un paño húmedo .

Enjuagar con abundante agua.

En las superficies con acumulaciones más resistentes, puede repetirse el procedimiento hasta eliminar completamente los restos de cal.

Además de la ducha y los azulejos, esta técnica también puede utilizarse en:

Canillas.

Duchadores.

Mamparas de vidrio.

Inodoros.

Lavatorios.

Cómo evitar que vuelva a aparecer el sarro en el baño

Eliminar el sarro es importante, pero también lo es prevenir su reaparición. En este sentido, incorporar algunos hábitos simples puede marcar la diferencia.

Entre las recomendaciones más efectivas se encuentran:

Secar las superficies después de cada uso.

Ventilar el baño diariamente.

Limpiar las griferías una vez por semana.

Evitar que se acumulen gotas de agua en mamparas y azulejos.

Utilizar productos antical de manera preventiva.

Si bien el vinagre y el bicarbonato siguen siendo alternativas populares, el ácido cítrico para quitar el sarro se posiciona como una de las opciones más eficaces para recuperar el brillo de los azulejos y las duchas sin realizar grandes esfuerzos.

En conclusión, un simple producto natural puede ayudarte a eliminar las manchas de cal, mantener el baño impecable y prolongar la vida útil de las superficies expuestas al agua todos los días.