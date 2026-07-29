Tirar vinagre blanco caliente en el inodoro una vez a la semana: para qué sirve y en qué te beneficia.

Tirar vinagre en el inodoro una vez por semana es un truco casero muy conocido para desinfectar y sacarle el sarro a la taza. Sin embargo, casi nadie lo aplica caliente, que es como realmente potencia su efecto .

Por qué el vinagre caliente es más efectivo

El vinagre blanco contiene ácido acético, el componente que ataca bacterias y disuelve los depósitos de sarro. Cuando se calienta, ese ácido se vuelve más reactivo.

El calor acelera la disolución de los restos de cal y facilita que el líquido penetre en las zonas más difíciles del aro y la base de la taza.

Además, el vapor que libera el vinagre caliente ayuda a aflojar la suciedad incrustada antes incluso de fregar, lo que reduce el tiempo de limpieza necesario.

El calor acelera la disolución de los restos de cal y facilita que el líquido penetre en las zonas más difíciles del aro y la base de la taza. Gemini.

Cómo aplicarlo correctamente

Para sacarle el máximo provecho a este truco semanal, conviene seguir estos pasos:

Calentá el vinagre blanco en una olla, sin dejar que llegue a hervir.

Volcalo directamente sobre el aro y las paredes internas del inodoro.

Dejalo actuar entre 15 y 20 minutos, más tiempo que con el vinagre frío.

Fregá con un cepillo y tirá la cadena para enjuagar.

Un punto clave: nunca hay que combinar vinagre con lavandina ni productos a base de cloro, porque la mezcla genera un gas tóxico que puede afectar las vías respiratorias.

Un dato extra es que si el sarro es muy resistente, se puede espolvorear un poco de bicarbonato antes de volcar el vinagre caliente. La reacción entre ambos ayuda a despegar la suciedad más vieja.

Un poco de calor y el mismo vinagre de siempre alcanzan para una limpieza mucho más a fondo.