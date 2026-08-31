Se aproxima una llamarada africana para este jueves 3: calor de hasta 43 grados castigará Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid

Septiembre comenzará en España con un episodio de calor propio del pleno verano. La llegada de una masa de aire muy cálida para esta época del año disparará las temperaturas durante los próximos días y podrá dejar máximas de hasta 43 grados en Andalucía.

El episodio coincidirá con el comienzo del otoño meteorológico este martes 1 de septiembre. Sin embargo, lejos de un ambiente otoñal, el calor en septiembre se intensificará especialmente a partir de mediados de semana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Ciudades como Sevilla, Córdoba, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Granada, Jaén, Toledo, Lleida, Zaragoza o Logroño podrán registrar valores de entre 40 y 43 grados. El calor también llegará al norte: para el viernes se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados en Bilbao.

Se aproxima una llamarada africana para este jueves 3: calor de hasta 43 grados castigará Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid EFE

Calor en septiembre: dónde se alcanzarán los 40 y 43 grados

El cambio estará provocado por una masa de aire cuyas temperaturas podrán situarse más de 10 grados por encima de lo normal para estas fechas. Tras el descenso térmico registrado a finales de la semana pasada, los termómetros ya han comenzado a recuperarse.

Durante el martes, primer día del otoño meteorológico, la aproximación de una dorsal cálida por el Atlántico dejará un patrón más parecido al del verano. Las temperaturas máximas subirán en el norte peninsular, mientras que descenderán en zonas del sur y el este.

Ese día podrán superarse los 35 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste y en el sur de Gran Canaria. Las temperaturas mínimas, por su parte, aumentarán ligeramente o se mantendrán sin grandes cambios en buena parte de la Península.

El gran salto del calor en septiembre llegará a partir del miércoles. Según explicó el portavoz de AEMET José Luis Camacho, la dorsal cálida “se instala sobre la península con una pequeña bolsa de aire frío entre Madeira y el Cabo San Vicente”.

Las máximas subirán entonces en la Península y Baleares. Los 35 grados podrán superarse en amplias zonas del cuadrante suroeste, la meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y Mallorca.

Sevilla y Córdoba llegarán a 43 grados: las ciudades más afectadas

El jueves será uno de los días más duros del episodio. Las temperaturas continuarán aumentando y los valores superiores a 35 grados se extenderán por buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro, Mallorca, zonas bajas del sureste y el sur de Gran Canaria.

El calor en septiembre será especialmente intenso en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, donde podrán superarse los 40 grados. Cáceres, Ciudad Real, Granada, Jaén y Toledo se situarán también alrededor de esos valores.

Las previsiones apuntan a máximas de 43 grados en Sevilla y Córdoba, mientras que Badajoz podrá alcanzar los 42 grados. Se trata de temperaturas habituales de los episodios más intensos del verano pese a que septiembre ya habrá comenzado.

Madrid tampoco quedará al margen. La capital podría alcanzar 38 grados el jueves y 39 grados el viernes, dentro de un episodio que dejará registros próximos o superiores a los 40 grados en numerosas ciudades del interior.

La situación será especialmente llamativa en Bilbao. Las temperaturas podrían alcanzar allí 42 grados el viernes, mostrando hasta qué punto la masa de aire cálido podrá extenderse también hacia el norte peninsular.

Noches tropicales: el calor continuará después de la puesta de sol

Las altas temperaturas no desaparecerán durante la noche. El episodio dejará noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no desciende de los 20 grados, especialmente en zonas del litoral mediterráneo.

Ya durante las primeras jornadas de septiembre se prevén mínimas superiores a ese umbral en las costas mediterráneas y en puntos de Jaén próximos al valle del Guadalquivir.

A medida que avance la semana, el calor en septiembre también será más intenso durante la madrugada. Para el jueves se esperan noches tropicales en los litorales mediterráneos y en buena parte de la mitad sur de la Península.

Algunos puntos ya han registrado mínimas especialmente elevadas. En Santa Elena, cerca de Despeñaperros, en Jaén, el termómetro marcó 25,5 grados a medianoche, mientras que Cabo de Creus, en Cataluña, registró una noche tórrida con 25,4 grados.

El contraste térmico dentro del país será notable. Este lunes, Puebla de Sanabria, en Zamora, registraba apenas 3,5 grados a las 7.00 horas, mientras que otras zonas mantenían temperaturas nocturnas superiores a los 25 grados.

AEMET alerta por un peligro muy alto de incendios

Se aproxima una llamarada africana para este jueves 3: calor de hasta 43 grados castigará Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Foto: EFE

El aumento de las temperaturas tendrá además consecuencias sobre el riesgo de incendios forestales. Este lunes, el peligro ya es muy alto o extremo en amplias zonas del centro y este de la Península, además de algunos puntos de los archipiélagos.

La situación podría empeorar a medida que avance la semana y se intensifique el calor en septiembre. Ante este escenario, AEMET ha lanzado una advertencia directa: “¡Precaución!”

El episodio llega, además, después de un verano meteorológico excepcional. El periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto está a punto de terminar y, según adelantó la autoridad meteorológica, es prácticamente seguro que será el verano más cálido de la serie histórica en la España peninsular.

Los últimos registros ya mostraron temperaturas elevadas en el valle del Guadalquivir. Este domingo, Fuencaliente, en Ciudad Real, superó ligeramente los 40 grados. Le siguieron Écija, en Sevilla, con 38,3 grados; Andújar, en Jaén, con 38,2; y Montoro, en Córdoba, con 38,1 grados.

El comienzo de septiembre, por tanto, no traerá todavía un descenso generalizado de las temperaturas. Por el contrario, el avance de la dorsal cálida convertirá los primeros días del otoño meteorológico en jornadas de pleno verano, con máximas que podrán superar los 40 grados en buena parte del interior.