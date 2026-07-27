FOTODELDÍA GRAFCVA5189. BETXÍ (CASTELLÓN), 26/07/2026.- Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), y que lleva quemadas ya unas 4.300 hectáreas y cuyo perímetro supera los 40 kilómetros. EFE/Manuel Bruque

Los incendios forestales que afectan al centro de España continúan agravándose. Según la última actualización del Ministerio del Interior, 90.949 personas permanecen afectadas por los fuegos declarados en Madrid, Ávila y Toledo, entre evacuaciones y confinamientos.

Ante la evolución de la emergencia, el Gobierno anunció la suspensión temporal de las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras permanezca vigente el periodo de emergencia.

Los incendios forestales ya han arrasado más de 77.000 hectáreas, mientras miles de efectivos continúan trabajando para contener unos fuegos que siguen sin estar controlados.

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Casi 91.000 personas afectadas por los incendios forestales en Madrid, Ávila y Toledo

El Ministerio del Interior informó de que el número total de personas afectadas asciende a 90.949.

De ese total, 63.152 personas han sido evacuadas de las localidades amenazadas por el fuego, mientras que 27.797 permanecen confinadas por el riesgo existente en sus municipios o en localidades próximas.

La Comunidad de Madrid concentra la mayor parte de los afectados. Allí se contabilizan 31.865 evacuados y 19.062 personas confinadas, distribuidas en 38 localidades evacuadas y otras siete confinadas.

En la provincia de Ávila se registran 25.087 evacuados y 8.735 confinados, mientras que en Toledo permanecen evacuadas 6.200 personas.

Según los datos facilitados por Interior, los incendios forestales han destruido aproximadamente 25.000 hectáreas en Madrid, más de 50.000 hectáreas en Ávila y 2.000 hectáreas en Toledo, superando en conjunto las 77.000 hectáreas calcinadas.

El Gobierno suspende la cosecha con maquinaria agrícola por el riesgo de nuevos incendios

Como medida preventiva, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó suspender las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en las zonas afectadas.

El Ministerio considera que estas tareas representan “un factor de riesgo significativo”, especialmente bajo “condiciones meteorológicas extremadamente desfavorables” marcadas por las altas temperaturas y la baja humedad relativa.

El comunicado oficial advierte además que “la utilización de cosechadoras y demás maquinaria agrícola puede originar igniciones accidentales por fricción, impacto de elementos metálicos, sobrecalentamiento de componentes mecánicos o cualquier otra incidencia propia de su funcionamiento”.

La suspensión permanecerá vigente mientras continúe la situación de emergencia provocada por los incendios forestales.

Más de 1.300 asistencias sanitarias y un operativo reforzado para atender a la población

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El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha realizado ya más de 1.300 atenciones sanitarias relacionadas con la emergencia.

Del total, 285 asistencias se registraron en las urgencias de Atención Primaria y 217 en hospitales, principalmente por problemas respiratorios. Además, se contabilizan 18 ingresos hospitalarios, ninguno de ellos de gravedad.

El SUMMA 112 efectuó 216 atenciones en puntos sanitarios, realizó 36 traslados hospitalarios y participó en 529 intervenciones vinculadas a desalojos, movilizando más de 380 profesionales, ambulancias y recursos especializados.

Las autoridades mantienen operativo el Hospital Enfermera Isabel Zendal como centro de emergencias y han habilitado un sistema excepcional para garantizar el suministro de medicamentos a las personas confinadas y evacuadas, en coordinación con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

El Gobierno advierte que los próximos días serán más complicados

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aseguró que existe un “moderado optimismo” por la evolución de los trabajos durante las próximas horas, aunque advirtió que el incendio presenta una intensidad “desconocida en nuestro país hasta la fecha”.

Martín señaló que las condiciones meteorológicas podrían empeorar a partir del miércoles por el aumento de las temperaturas, el descenso de la humedad y la evolución del viento, por lo que considera fundamental aprovechar la mejora prevista entre este lunes y el martes para contener el avance del fuego.

Asimismo, defendió que resulta “imprescindible” avanzar hacia un pacto de Estado frente a la emergencia climática para reforzar la coordinación y los recursos destinados a responder a este tipo de fenómenos.