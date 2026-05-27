Tras 20 años de historia, se despide para siempre una marca histórica y liquidan todo con descuentos de hasta el 40%

La reconocida firma Puma lanzó una fuerte liquidación online con rebajas que alcanzan hasta el 70% en zapatillas, botines y productos urbanos. Entre las ofertas más llamativas aparecen modelos desde apenas $ 30.000, algo poco habitual para artículos de primera marca.

La campaña incluye calzado deportivo, líneas de running, modelos urbanos y botines de fútbol con importantes descuentos sobre sus precios originales. Además, en algunos casos se suman promociones adicionales y cuotas para compras online.

Qué zapatillas se consiguen desde $ 30.000

Dentro de las ofertas que más llaman la atención aparecen distintos modelos con rebajas agresivas. Algunos de los precios publicados incluyen:

Botines juveniles sin cordones desde $ 30.000

Botines de fútbol con descuentos del 70% por $ 34.500

Zapatillas urbanas para mujer desde $ 48.000

Modelos de running con rebajas del 60%

Líneas retro y colaboraciones especiales con descuentos de hasta el 65%

Según se informó, el outlet digital concentra buena parte de las promociones y renueva productos de forma constante, por lo que muchos modelos tienen stock limitado.

Dónde comprar las zapatillas en oferta

Las promociones se encuentran disponibles dentro del outlet oficial de PUMA Argentina, donde la marca agrupa productos discontinuados, temporadas anteriores y artículos seleccionados con fuertes rebajas.

Los descuentos aparecen tanto en zapatillas deportivas como en ropa y accesorios. En algunos casos también se activan beneficios extra, como promociones 3x2 y rebajas adicionales sobre productos seleccionados.

Descuentos en PUMA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo acceder al outlet online

El catálogo completo puede verse desde la tienda oficial de la marca, en la sección outlet, donde se pueden filtrar productos por talle, tipo de calzado y categoría.

Además de modelos deportivos clásicos, también aparecen líneas retro y zapatillas urbanas que suelen agotarse rápido cuando entran en liquidación.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Al tratarse de productos outlet, algunos modelos cuentan con pocas unidades disponibles o talles limitados. Por eso, recomiendan revisar:

Disponibilidad de talles

Cambios y devoluciones

Costos de envío

Promociones bancarias vigentes

Descuentos adicionales por compra online

En las últimas semanas, distintas marcas deportivas comenzaron a reforzar sus outlets digitales para mover stock y atraer consumidores en un contexto donde las promociones y cuotas ganan protagonismo.