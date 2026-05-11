El evento de comercio electrónico más importante del país, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), comenzó este lunes 11 de mayo. En un escenario donde el consumo muestra señales de debilidad, las entidades financieras y las principales marcas de retail lanzaron una batería de beneficios agresivos en el Hot Sale 2026, que incluyen financiación en hasta 24 cuotas sin interés y devoluciones que escalan hasta los $ 200.000. Las estrategias bancarias para este Hot Sale 2026 se apoyan en marketplaces propios y acuerdos con billeteras virtuales como MODO. A continuación, los beneficios más destacados para maximizar el ahorro: El sector de cosmética y perfumería es uno de los que presenta las rebajas directas más agresivas. Durante estas 72 horas, marcas líderes como L’Oréal Paris, Garnier y Maybelline activan promociones de 2x1 y rebajas del 50% en productos de skincare, maquillaje y cuidado capilar. Para quienes buscan stockearse de cara al invierno, las líneas dermatológicas de La Roche-Posay, Vichy y CeraVe ofrecen descuentos del 50% en protectores solares y sérums de ácido hialurónico, permitiendo financiar las compras en hasta 18 cuotas sin interés según la entidad bancaria.