Confirmado | Anuncian descuentos de hasta el 90% para todos los trenes del país: así puedes acceder a este beneficio. Fuente: EFE

El Gobierno de España aprobó el programa Verano Joven 2026, una medida que ofrece descuentos de hasta el 90% para jóvenes que viajen en transporte público durante la temporada estival.

En el caso de Renfe, las rebajas alcanzan a distintos servicios ferroviarios, aunque el porcentaje varía según el tipo de tren y la tarifa seleccionada.

El programa fue regulado a través del Real Decreto-ley 14/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que establece medidas de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de la juventud para los viajes realizados durante el verano de 2026.

Quiénes pueden acceder al descuento de Renfe y otros transportes públicos

Para acceder a los descuentos, las personas interesadas deben cumplir dos condiciones básicas: haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, y tener nacionalidad española o residencia legal en España.

El descuento se aplica a billetes con fecha de viaje entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026. Según establece la normativa, la venta de los billetes con descuento debía comenzar lo antes posible y, como máximo, el 1 de julio.

Confirmado | Anuncian descuentos de hasta el 90% para todos los trenes del país: así puedes acceder a este beneficio. Fuente: EFE. EFE

Asimismo, el real decreto-ley aclara que la rebaja no se aplica de forma retroactiva a billetes comprados antes de que cada operador comenzara a comercializarlos bajo estas condiciones.

Para poder utilizar el beneficio, los jóvenes deben registrarse previamente en la web habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Una vez validado el registro, reciben un código personal e intransferible que deberán introducir al comprar los billetes.

De cuánto son los descuentos para viajar con Renfe este verano

Los descuentos varían según el tipo de servicio. En los trenes de Media Distancia convencional y en la red de Ancho Métrico, Renfe aplica una rebaja del 90% sobre el precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta.

En los servicios Avant, el descuento es del 50% para billetes sencillos y de ida y vuelta. Por otro lado, en los servicios comerciales como AVE, Avlo, Alvia, Intercity y Euromed, la rebaja también es del 50%, aunque con un máximo de 30 euros de descuento por billete.

El programa también incluye el Pase Interrail Global Flexible de 10 días en 2 meses, con un descuento del 50% cuando se compra a través de la página web de Renfe.

Además, los servicios de autobús regular de competencia estatal cuentan con un descuento del 90% en billetes sencillos y de ida y vuelta, siempre que el operador esté incluido dentro del programa.

El paso a paso para comprar billetes con descuento en la página de Renfe

Para acceder a los descuentos del programa Verano Joven 2026, hay una serie de pasos sencillos a seguir:

Registrarse en la web oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Renfe recomienda hacer este trámite con al menos 24 horas de antelación a la primera compra para garantizar que el código esté disponible a tiempo. Una vez completado el registro, el usuario recibirá un código personal e intransferible, que será necesario para aplicar el descuento durante la compra del billete. Ingresar a la página web o la aplicación de Renfe y realizar la búsqueda del viaje de forma habitual, indicando origen, destino, fecha y número de pasajeros. Luego, el usuario debe seleccionar el tren y la tarifa que desea comprar. Al llegar a la pantalla de datos del viajero, se deben completar los datos personales y buscar el apartado “Descuento y códigos promocionales”. Allí, hay que seleccionar la opción “Verano Joven” en el desplegable e introducir el código de registro obtenido en la web del Ministerio. Una vez cargado el código, el precio del billete se actualizará automáticamente con el descuento correspondiente. Finalmente, el usuario podrá continuar el proceso de compra y realizar el pago.

Confirmado | Anuncian descuentos de hasta el 90% para todos los trenes del país: así puedes acceder a este beneficio. Fuente: Shutterstock. Renfe

En el caso del Pase Interrail, Renfe indica que el usuario debe iniciar sesión en renfe.com y seleccionar el pase “Interrail Pase Global de 10 días en 2 meses Verano Joven”. La rebaja solo se aplicará si la compra se realiza a través de la web de Renfe.

El programa Verano Joven 2026 se presenta como una alternativa para que los jóvenes puedan viajar durante el verano con precios reducidos en distintos servicios de transporte. Para acceder al beneficio, será clave registrarse previamente en la web del Ministerio, obtener el código personal y aplicarlo correctamente al momento de comprar los billetes.