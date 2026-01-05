Construyen un nuevo shopping en un emblemático predio de Buenos Aires que fue tendencia en los 90

Vestcasa, la cadena de origen brasileño especializada en artículos para el hogar, redobló su apuesta en la Ciudad de Buenos Aires con la apertura de una nueva mega tienda en el sur porteño.

La compañía, que ya había generado fuerte repercusión con su primer desembarco en Liniers, ahora suma un local más grande, con mayor variedad de productos y una estrategia comercial enfocada en promociones agresivas y alto volumen de ventas.

La compañía que abre una mega tienda en Buenos Aires

Vestcasa construyó su crecimiento sobre una idea sencilla pero efectiva: ofrecer productos esenciales para el hogar —desde textiles y organizadores hasta pequeños electrodomésticos— a valores sensiblemente más bajos que los del mercado tradicional.

La clave está en su estructura productiva: buena parte de lo que vende es de fabricación propia o proviene de plantas y acuerdos directos en la región y en Asia, lo que reduce intermediarios y permite ajustar costos.

La llegada de la marca a la Argentina no fue improvisada. Tras consolidarse con decenas de locales en Brasil y Paraguay, la empresa detectó una demanda clara en el mercado local: personas que buscan equipar o renovar su casa sin pagar precios elevados.

Esa lectura se confirmó con la apertura del primer local en Liniers, un barrio emblemático del comercio popular. El día inaugural, las filas comenzaron antes del amanecer y se mantuvieron durante horas.

La expectativa, impulsada principalmente por redes sociales, se tradujo en ventas récord y productos agotados en pocas horas, especialmente en rubros como sábanas, artículos de limpieza y organizadores.

El nuevo local en Barracas

La firma inaugura ahora su segunda tienda en Barracas, un local de aproximadamente 1.000 metros cuadrados ubicado sobre una avenida de alto tránsito. El espacio permite ampliar la exhibición, sumar stock y ofrecer una experiencia de compra más cómoda bajo el formato de autoservicio que caracteriza a la cadena.

Para el día de apertura, la empresa prepara promociones especiales y descuentos por tiempo limitado, una fórmula que ya demostró su eficacia para atraer público de distintos puntos de la Ciudad.

Qué se puede encontrar en el local

El surtido incluye artículos de uso cotidiano para el hogar, textiles, productos de limpieza, organización, decoración y pequeños electrodomésticos. El atractivo central no pasa por el lujo ni las marcas premium, sino por la combinación de funcionalidad, diseño simple y precios bajos.

Con esta nueva apertura, Vestcasa busca consolidar su presencia en Buenos Aires y sentar las bases para futuras sucursales.