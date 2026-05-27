Tras 20 años de historia, se despide para siempre una marca histórica y liquidan todo con descuentos de hasta el 40%.

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EdenLp Instrumentos Musicales anunció su cierre definitivo tras 22 años de actividad en la venta de instrumentos musicales en La Plata.

Si bien la noticia entristeció a miles de músicos de la ciudad de las diagonales y de la Argentina, hay una última buena noticia : el local anunció ofertas de hasta el 40% en productos seleccionados. Si querés saber cuáles son, seguí leyendo esta nota.

El comunicado de EdenLp Instrumentos Musicales

En un contexto nacional en el que muchas empresas y pymes tuvieron que cerrar sus puertas de manera definitiva, EdenLp no es la excepción.

A través de una publicación en Instagram, la casa de venta de instrumentos anunció la triste noticia. "Tras 22 años acompañando a los músicos del país les comunicamos está triste noticia. EdenLp Instrumentos Musicales cierra sus puertas"

“Por ello lanzamos la liquidación por cierre con ofertas de hasta el 40% en productos seleccionados. Podes verlos entrando al link de nuestra historia destacada o ingresando en nuestra página web, sección Productos > OutletLos esperamos!”.

Ubicación y horario de EdenLp Instrumentos Musicales

Ubicación: 56 N° 963 entre 8 y 9.

Horario: de lunes a viernes de 9:30 horas a 19 horas. Los sábados de 10 horas a 14 horas.

Cabe destacar que los músicos de todo el país podrán ver los descuentos a través del sitio oficial de EdenLp Instrumentos Musicales.

En la misma encontrarán guitarras, micrófonos, pedaleras, amplificadores, instrumentos y accesorios con un precio más que accesible.