Descuentos para adultos mayores con esta tarjeta de beneficios

Las personas adultas mayores que cuentan con la credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden obtener descuentos de hasta 50% en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable en diversos municipios del país, de acuerdo con el Directorio de Beneficios del instituto.

Los apoyos de descuentos no se aplican de manera uniforme en todo México, ya que cada gobierno municipal define si participa en el programa y el porcentaje de descuento que ofrece. En algunos casos, el beneficio alcanza el 50% tanto en agua como en predial, mientras que en otros solo aplica para uno de los dos servicios.

INAPAM lanza aviso urgente: estos adultos mayores pagarán hasta 50% menos en predial y agua si cumplen este requisito (foto: archivo).

Municipios donde el INAPAM otorga 50% de descuento en agua y predial

El Directorio de Beneficios del INAPAM identifica los municipios donde las personas adultas mayores pueden acceder al descuento máximo del 50% tanto en el impuesto predial como en el servicio de agua potable, aunque algunos beneficios están sujetos a restricciones establecidas por cada autoridad local.

Municipios con 50% en ambos conceptos:

Calakmul, Campeche.

Chapa de Mota, Estado de México.

Acatlán, Hidalgo.

Acaxochitlán, Hidalgo.

Tlahuelilpan, Hidalgo (el descuento en agua aplica para consumos de hasta 12 m³).

Encarnación de Díaz, Jalisco.

Cajeme, Sonora.

Antes de acudir a realizar el pago, el propio directorio recomienda consultar las condiciones particulares de cada municipio, ya que pueden existir requisitos, límites de consumo o restricciones para acceder al beneficio.

Es oficial | INAPAM confirmó el 50% de descuento en pago del recibo del agua y del predial en 17 estados (foto: archivo).

Municipios donde el 50% aplica únicamente al servicio de agua

Además de los municipios con descuentos en ambos conceptos, existen localidades donde la credencial del INAPAM permite obtener un descuento del 50% únicamente en el pago del agua potable.

Municipios con 50% solo en agua:

Colima, Colima (CIAPACOV).

Reforma, Chiapas.

Suchiapa, Chiapas.

Mochitlán, Guerrero.

Teloloapan, Guerrero.

Atitalaquia, Hidalgo.

Nopala de Villagrán, Hidalgo.

Tolcayuca, Hidalgo.

Acatic, Jalisco.

San Sebastián del Oeste, Jalisco.

Xochitepec, Morelos.

Ixtlán del Río, Nayarit.

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.

San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca.

Municipios donde el 50% aplica únicamente al predial

El directorio también contempla municipios donde el beneficio de la credencial INAPAM se concentra exclusivamente en el impuesto predial, sin incluir el servicio de agua potable.

Edomex tiene descuentos de hasta el 34% para el pago del recibo de agua. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Municipios con 50% solo en predial:

Pachuca de Soto, Hidalgo.

Huauchinango, Puebla.

Juan Galindo, Puebla.

Mazapiltepec de Juárez, Puebla.

Ocotepec, Puebla.

Zacatlán, Puebla.

Zaragoza, Puebla.

Bácum, Sonora.

Fronteras, Sonora.

San Luis Río Colorado, Sonora.

Abasolo, Tamaulipas.

Cuapiaxtla, Tlaxcala.

San Lucas Tecopilco, Tlaxcala.

Loreto, Zacatecas.

Noria de los Ángeles, Zacatecas.

Otros estados ofrecen descuentos menores al 50% en agua

El Directorio de Beneficios también incluye municipios donde el descuento para el agua potable es inferior al 50%. Aunque el apoyo es menor, representa un ahorro para las personas adultas mayores que cuentan con credencial vigente del INAPAM.

Tecomán, Colima: 10% en agua.

Metepec, Estado de México: 38% en agua.

Chapultepec, Estado de México: 38% en agua.

San Miguel del Puerto, Oaxaca: 15% en agua.

Palmar de Bravo, Puebla: 50% en agua y 45% en predial.

San Pedro de la Cueva, Sonora: 15% en agua.

Ures, Sonora: 15% en agua.

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala: 25% en agua.

Nochistlán de Mejía, Zacatecas: 15% en agua.

Es importante recordar que el INAPAM aclara que los descuentos pueden estar sujetos a restricciones y condiciones específicas establecidas por cada ayuntamiento u organismo operador del agua. Por ello, antes de realizar el trámite conviene consultar directamente con la autoridad correspondiente para conocer los requisitos, la vigencia del beneficio y los límites aplicables.