Una reconocida marca de ropa masculina confirmó el cierre de su local ubicado en la esquina de 12 y 58 en La Plata. La noticia, que ya se intuía por los carteles colocados en la fachada, fue finalmente anunciada en redes sociales a través de un video que se viralizó rápidamente. Se trata de India Men, un local con años de trayectoria en la ciudad. La firma informó que realizará una liquidación total, con ofertas que alcanzan a todo el stock disponible, incluidos los últimos ingresos. Según el anuncio, los descuentos se mantendrán hasta agotar el stock. A través de un posteo en Instagram, la marca destalló algunas de las promociones más destacadas: El local permanecerá abierto hasta terminar de liquidar toda la mercadería. El caso de India Men no es aislado. El arranque del 2026 está marcado por una ola de cierres comerciales en distintos puntos de La Plata, tanto en el microcentro como en los barrios. Entre las causas aparecen alquileres en alza, ventas insuficientes y dificultades económicas que afectan a pequeños y medianos comercios. Algunos de los cierres más resonantes del año son: