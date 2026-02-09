En un contexto donde los precios empujan a los consumidores a buscar ofertas reales, la Ciudad de Buenos Aires vive uno de los eventos más esperados del verano: Re!Outlet 2026, un mega espacio de descuentos que funciona en La Rural y reúne a las marcas más fuertes del país y del exterior. La propuesta, organizada por el grupo IRSA, marca un salto frente a los clásicos outlets: se trata de una feria masiva con artículos fuera de temporada, saldos y productos discontinuados, pero con etiquetas premium que suelen tener precios altos en shoppings y locales tradicionales. La entrada es libre y gratuita, lo que aumenta la expectativa y el flujo de visitantes. Las marcas usan este formato para liquidar inventario previo al recambio de temporada. Para los compradores, significa acceder a precios mucho más bajos de los que se ven en la vidriera habitual. La organización montó un sistema de circulación simple, con pasillos amplios, señalización clara y locales por categoría, algo clave para evitar demoras en horas pico. Los organizadores prevén una concurrencia masiva, sobre todo los fines de semana, por lo que sugieren ir con tiempo y usar la aplicación oficial del evento para pagar sin filas y asegurar los descuentos. El listado incluye firmas deportivas, de moda urbana, diseño, marcas internacionales y propuestas infantiles, además de perfumería y hogar. Es la edición más amplia hasta ahora. El evento funciona del 5 al 20 de febrero, todos los días de 12 a 20.El predio está ubicado en Av. Sarmiento 2704 (Palermo), con acceso cómodo por transporte público: Los organizadores explican que los artículos que más rotan son: