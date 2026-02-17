En 2026, una reconocida marca de ropa confirmó el cierre definitivo de sus locales en La Plata. “Estoy triste, llegó el día que no quería que llegara: cerramos los locales”, expresó uno de los responsables del negocio, como consigna el medio 0221. Se trata de En la noche, que ya había cerrado su local en la vecina ciudad de Ensenada y ahora también bajará la persina de los que quedaban en la capital bonaerense y en City Bell. En un mensaje difundido por redes sociales, confirmaron que liquidarán toda la mercadería con el 50% de descuento hasta fin de mes. Con prendas desde los $ 10.000, la marca de indumentaria para hombre se despide de los clientes que la acompañaron a lo largo de estos años. Los descuentos están disponibles en su tienda física como en su sitio web. “Vas a encontrar el local al 50% de descuento. Una remerita te está saliendo $ 10.000. Un jean, $20.000. Tenemos buzitos que también se van a ir por $10.000”, promociona uno de los propietarios de la marca en las imágenes que fueron compartidas a través de las cuentas oficiales de la firma. “Toda la temporada que a vos te gustaba se va ahora. Todo a 50% de descuento porque cerramos la marca, cerramos definitivamente”, concluye. En 2025, una reconocida cadena de electrodomésticos cerró sus puertas para siempre en todas las sucursales del país por "motivos de fuerza mayor“, debido al contexto de crisis financiera que atraviesa el sector. Se trata de Star_, una empresa que se abocó a la venta de equipos tecnológicos. Desde su fundación en 2021, llegó a consolidar una red con más de 30 sucursales distribuidas a lo largo del país, entre ellas, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mendoza, Misiones y Salta. A través de un comunicado, la compañía fundada por Nicolás Osta y Esteban Isorna anunció que se vio obligada a bajar las persianas de sus tiendas. De ahora en más, la firma se abocará exclusivamente a la venta a través de su tienda online. Si bien registró una fuerte expansión y crecimiento desde su fundación, en 2024, comenzó a manifestarse una caída en las ventas que produjo cierres paulatinos de sucursales y recortes internos.