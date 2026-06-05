La medida coincide con un festivo nacional que modificará la rutina escolar en buena parte del país (Fuente: edición propia).

Ya es oficial: el Gobierno decretó un feriado de último momento para el jueves 9 y todo el país sumará un nuevo fin de semana largo

El calendario escolar tendrá una interrupción especial durante la próxima semana y permitirá que miles de estudiantes disfruten de un descanso de 72 horas antes del receso de mitad de año. La suspensión de clases se extenderá entre el sábado, el domingo y el lunes festivo, generando un fin de semana largo para quienes cursan preescolar, primaria y secundaria en instituciones que deberán acatar la jornada no lectiva establecida por las autoridades educativas.

La decisión está relacionada con la conmemoración de Corpus Christi, una de las fechas festivas contempladas en el calendario nacional colombiano. Debido a ello, los establecimientos educativos que se encuentren en actividades académicas durante este periodo no podrán desarrollar clases presenciales ni virtuales durante la jornada festiva.

¿Por qué suspenden las clases el lunes 8 de junio?

La suspensión de actividades académicas responde al feriado nacional de Corpus Christi, una celebración religiosa que en Colombia se traslada al lunes más cercano gracias a la Ley Emiliani.

Esta normativa permite mover determinados festivos al inicio de la semana con el propósito de incentivar el turismo interno, favorecer la actividad económica en distintas regiones y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos durante los fines de semana largos.

Como consecuencia, el lunes 8 de junio será una jornada no lectiva para los establecimientos educativos que se encuentren en funcionamiento bajo los calendarios correspondientes.

Suspenden las clases durante 72 horas la próxima semana y todos los estudiantes tendrán un descanso extra antes de las vacaciones de invierno. ChatGPT - creada con IA

¿Qué estudiantes no tendrán clases durante el puente festivo?

La medida cobija a estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria en los colegios que deban respetar el festivo nacional dentro de su programación académica.

Durante ese día no se realizarán clases, evaluaciones, actividades extracurriculares ni encuentros virtuales. Asimismo, las instituciones educativas deberán ajustar sus cronogramas para garantizar el cumplimiento de las semanas lectivas exigidas por la legislación colombiana.

La suspensión aplicará tanto en zonas urbanas como rurales, beneficiando a millones de estudiantes que podrán disfrutar de una pausa adicional antes de las vacaciones de mitad de año.

¿Cuándo regresan los estudiantes a clases después del festivo?

Una vez finalizado el puente festivo, las actividades académicas volverán a la normalidad el martes 9 de junio, salvo que alguna institución o autoridad educativa territorial haya establecido una fecha diferente dentro de su calendario.

El lunes festivo no deberá recuperarse posteriormente, ya que hace parte de las jornadas oficialmente reconocidas dentro del calendario nacional. Por esta razón, las clases continuarán normalmente una vez concluya el descanso.

Las autoridades recomiendan a los padres de familia verificar la información directamente con cada institución educativa para confirmar horarios, actividades y posibles ajustes en la programación escolar.

¿Cuáles son los próximos festivos en 2026?

Tras el descanso de Corpus Christi, todavía quedan varias fechas festivas que podrían generar nuevas pausas en las actividades académicas a lo largo del año.

Entre los festivos que restan en Colombia durante 2026 se encuentran: