Tras un inicio de semana con clima seco y bajas temperaturas, las condiciones meteorológicas cambiarán por la llegada de una fuerte tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por un sistema de lluvias con granizo que afectará diversas provincias argentinas incluida Buenos Aires. La masa de aire polar generará un fuerte descenso en la sensación térmica que será de hasta -1°.

Qué provincias están bajo alerta por la tormenta

El último informe del SMN señaló que durante la noche del domingo llegarán fuertes lluvias a Buenos Aires. Se esperan que las lluvias sean constantes durante 48 horas hasta el lunes con posible caída de granizo y ráfagas de viento.

El sistema de tormentas se alejará periódicamente para dar paso a un martes con temperaturas mínimas de 3° y máximas de 16° por la tarde con cielo despejado.

Las localidades bajo alerta son:

CABA

La Plata

Chascomús

La Costa Atlántica

San Antonio de Areco

Zárate

Las Flores

Azul

Olavarría

Otra de las provincias afectadas será Misiones, en donde las lluvias se prolongarán por todo el lunes con fuerte actividad eléctrica.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del clima señala que el fin de semana iniciará fresco con mínimas de 3° el sábado que dará paso a un domingo y lunes lluvioso.

El martes la mínima estará en 3°, pero con un cielo soleado por la tarde con máxima de 16°. No se esperan precipitaciones para el resto de la semana.