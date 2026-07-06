El invierno en Argentina está lejos de comportarse como una estación estable.

Lejos de los patrones fríos y previsibles de otros años, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte un escenario mucho más inestable, donde la atmósfera parece oscilar entre extremos constantes.

En cuestión de días pueden alternarse masas de aire polar con irrupciones más templadas, generando un clima cambiante que mantiene en alerta a distintas regiones del país.

A este panorama se suma una nueva señal meteorológica que despierta especial atención: un posible reordenamiento de los sistemas de presión que podría intensificar las lluvias en varias zonas del territorio, dejando un país dividido entre excesos de agua y períodos de relativa estabilidad.

Un invierno “partido en dos”: calor inusual en algunas regiones y frío persistente en otras

El SMN describe un invierno con fuertes contrastes térmicos que dibujan literalmente una Argentina dividida.

Mientras el noroeste y sectores del centro-oeste podrían registrar temperaturas por encima de los valores históricos, con jornadas más templadas de lo habitual, el este del país mantiene un comportamiento más cercano a la media climática.

En provincias como Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, el frío sigue siendo protagonista, aunque no de forma constante: irrupciones de aire polar pueden provocar descensos bruscos en pocas horas, generando heladas intensas y sensaciones térmicas muy por debajo de lo esperado.

Invierno en Argentina 2026: el SMN advierte un escenario inestable con contrastes extremos, lluvias irregulares y cambios bruscos de temperatura Shutterstock

Lluvias desiguales y un patrón atmosférico cada vez más inestable sobre el país

Las precipitaciones son otro de los elementos que confirman la inestabilidad del invierno. Según las proyecciones, el norte del Litoral y parte del este patagónico se perfilan como zonas con lluvias por encima de lo normal, mientras que regiones como Córdoba, La Pampa y el oeste de Buenos Aires se mantienen dentro de rangos habituales.

Sin embargo, esta aparente “normalidad” es engañosa: la distribución de las lluvias no será constante, sino que se dará en episodios concentrados, con eventos intensos en cortos períodos de tiempo seguidos por etapas de relativa calma.

Este tipo de patrón suele ser típico de atmósferas desorganizadas, donde la falta de un fenómeno dominante como El Niño o La Niña deja espacio a sistemas locales más impredecibles y de rápida evolución.

Una atmósfera sin control dominante que puede disparar eventos extremos

La neutralidad del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) es uno de los elementos clave para entender este invierno.

Al no existir la influencia directa de El Niño ni de La Niña, la atmósfera pierde un “ordenador climático” global que suele guiar los patrones de lluvias y temperaturas. Esto hace que el clima dependa mucho más de factores regionales, como sistemas de baja presión, humedad del Atlántico y desplazamientos de masas de aire frío.

El resultado es un escenario más errático, donde los cambios no solo son posibles sino también repentinos.

En este contexto, los meteorólogos advierten que podrían desarrollarse eventos de lluvias intensas en períodos cortos, capaces de generar acumulados significativos en pocas horas.

No se trata de un diluvio continuo, sino de episodios concentrados que pueden impactar de manera distinta en cada región, reforzando la sensación de un invierno “partido” y altamente dinámico en todo el país.