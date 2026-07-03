El Mitre vuelve a estar interrumpido por obras: cuándo se suspenderá el servicio de trenes.

El tren Mitre en su ramal de Tigre volverá a estar interrumpido durante varios días en el mes de julio. Se trata de tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria.

La readecuación de los tendidos, que se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición.

Hasta el momento se renovaron integralmente 32 kilómetros de vías en el ramal, se intervenieron trece cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

Qué días no funcionará el Tren Mitre del ramal Tigre

El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido entre el jueves 9 y el domingo 12 de este mes, y los ramales José León Suárez y Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las terminales bonaerenses por obras de renovación de infraestructura de vías.

Tampoco llegarán a Retiro los ramales José León Suárez y Mitre (Fuente: archivo).

La extensión del corte durante cuatro días ya que se realizará la instalación del primer aparato de vía de los que comprenden la obra. Para su ejecución es necesario mayor tiempo que los cortes nocturnos y por eso se definió el fin de semana largo para su ejecución. Además, se intervendrán el paso a nivel Belgrano en San Isidro y la renovación de vías en los cuadros de las estaciones Vicente López y Núñez.

Asimismo, se renovarán las vías entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López y en el tramo desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde en Nuñez. Asimismo se trabajará en el enlace San Isidro y se restaurará el paso a nivel Belgrano, en la misma localidad.

Trabajos en el Ramal Tigre

La renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Las tareas totales contemplan la renovación total de 40 kilómetros de vía; el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de cuatro paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.