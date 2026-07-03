Mar del Plata registró nevadas durante la mañana debido al ingreso de una ola de frío que ya afecta a gran parte del país. Las condiciones meteorológicas de bajas temperaturas hacen que muchos se pregunten si es posible que caiga nieve en la Ciudad.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico del clima que durante la semana se esperan mínimas de 0°.

Qué condiciones son necesarias para que nieve en la Ciudad

Si bien la nieve apareció en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, la probabilidad de que el fenómeno ocurra en la Ciudad se mantienen bajas .

Los modelos meteorológicos indican que el frío no es la única condición para que nieve. Las bajas temperaturas deben aparecer en conjunto con otras condiciones como la presencia de suficiente humedad en la atmósfera y precipitaciones en simultáneo.

Por el momento, los informes oficiales para CABA señalan mínimas de 0° para el viernes, pero no los otros factores que son necesarios para la presencia de copos.

La interrogante surge de miles de porteños que recuerdan la histórica nevada del 9 de julio de 2007, cuando la Capital quedó cubierta bajo un manto blanco por primera vez en casi nueve décadas.

El actual frío responde al ingreso de una masa de aire antártica que avanzó en gran parte del país que a su vez generó fuertes lluvias y ráfagas de viento en algunas regiones.

Dónde nevará en Buenos Aires

La madrugada del jueves estuvo marcada por nevadas y episodios de agua de nueve en distintas localidades. Según la página Meteored, la masa de aire frío se instaló en el sudoeste y centro bonaerense. Se esperan hasta tres centímetros en:

Tres Arroyos

Mar del Plata

Necochea

Sierra de los Padres

Lobería

Juan N. Fernández

En zonas como la Patagonia y las zonas cordilleranas el escenario es aún más complejo, ya que las mínimas podrían alcanzar los -9° en provincias como Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico extendido del clima del SMN informa que la mañana del viernes será una de las más frías del año con una mínima de 0° y una máxima de 10° por la tarde.

Las condiciones continuarán igual durante el fin de semana con un cielo despejado y rayos de sol por la tarde. Para el domingo se esperan algunos chubascos durante la noche.

Las temperaturas comenzarán a elevarse durante el inicio de la próxima semana, en donde podrían alcanzar los 17° durante la tarde.