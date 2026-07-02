Cambian la SUBE y la tarifa social: el descuento deja de actualizarse por los aumentos del boleto.

El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de transporte en todo el país. Dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

Cómo serán las tarifas de referencia para la tarifa social de la SUBE

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

El Gobierno cambió la forma en que financia el descuento de la Tarifa Social de transporte en todo el país (Fuente: Argentinagobar).

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

Según el Gobierno, la decisión no modifica el universo de beneficiarios ni reduce el porcentaje del 55% de descuento para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social SUBE

La Tarifa Social Federal de la SUBE permite pagar 55% menos en el boleto de colectivos y trenes, y está dirigido a jubilados y beneficiarios de ANSES en todo el país.

Los beneficiarios de ANSES pueden seguir solicitando el descuento para su tarjeta SUBE (Fuente: archivo).

El descuento se aplica de manera automática al validar el viaje con la tarjeta registrada. Pueden solicitar la Tarifa Social SUBE: