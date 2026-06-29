El dólar volvió a acelerar su marcha y superó nuevamente la barrera de los $ 1.500. Este lunes, el dólar BNA blue trepó a $ 1.445 para la compra y $ 1.495 para la venta, mientras que el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central se ubicó en torno a los $ 1.495,57.

Mientras tanto, bancos y consultoras ajustan sus proyecciones y los inversores vuelven a analizar cómo posicionar sus carteras de cara al segundo semestre del año.

Qué espera el mercado para el dólar en los próximos meses

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, la mediana de las proyecciones ubica al dólar oficial en torno a los $ 1.658 para diciembre de 2026, mientras que el grupo de los diez analistas con mejores estimaciones prevé una cotización cercana a los $ 1.596.

Para Gastón Lentini, asesor financiero y fundador de Doctor de Tus Finanzas, el movimiento que viene mostrando el tipo de cambio no debe interpretarse necesariamente como una señal de alarma.

“Si uno mira los futuros del dólar, estamos hablando de diciembre cerrando en $ 1.630 o $ 1.640 . Creo que este movimiento no es nada anormal, solo es un acomodamiento”, explicó.

Según el especialista, la dinámica responde a la necesidad de que el tipo de cambio vuelva a acompañar la evolución de los precios. “La última vez que este equipo económico estableció una política cambiaria, la idea era que siga a la inflación y eso no estaba pasando”, sostuvo.

Qué hacer con los pesos mientras sube el dólar

Aunque la suba del dólar suele impulsar la dolarización de las carteras, Gastón Lentini considera que abandonar por completo las inversiones en pesos no necesariamente es la mejor estrategia.

Según explicó, quienes hoy continúan posicionados en moneda local están apostando a la continuidad del programa económico y a que el ingreso de divisas por exportaciones siga fortaleciéndose en los próximos meses.

En ese sentido, sostuvo que, si continúan creciendo las exportaciones de sectores como el agro, el petróleo, la minería y la carne, la mayor oferta de dólares podría moderar la presión sobre el tipo de cambio y volver más atractivos los instrumentos en pesos.

“Hay que tener a la vista las dos caras de la moneda ya que, si bien tiene sus riesgos, la realidad es que invertir en pesos también puede ser un gran negocio ”, afirmó.

De todos modos, para quienes cuentan con pesos y buscan construir patrimonio a largo plazo, el especialista también ve oportunidades en activos dolarizados. Entre ellas destacó los Cedears de compañías internacionales como Berkshire Hathaway, Nubank, Mercado Libre, Microsoft y McDonald’s.

“Son empresas que eliminan el riesgo argentino, dolarizan la cartera y pueden dar rendimientos en conjunto de más del 20% anual”, indicó.

Qué hacer con los dólares bajo el colchón

Durante décadas, el dólar fue el principal refugio de valor para los argentinos. Sin embargo, guardar los billetes sin invertirlos también tiene un costo .

Según uno de los últimos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), los argentinos mantienen más de u$s 250.000 millones fuera del sistema financiero.

Para Nahuel Bernués, economista, magíster en Finanzas y CEO de Quaestus Advisory, ese ahorro no debería confundirse con una estrategia de inversión. “El argentino le ganó al peso, pero perdió contra el dólar”, indicó.

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El especialista explica que, aunque el dólar protege frente a la inflación argentina, también pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo debido a la inflación de Estados Unidos.

“ Tener todo en dólares quietos es tan ‘seguro’ que resulta extremadamente ineficiente . No pensaste en para qué es ese dinero ni en cuánto tiempo lo vas a necesitar y jugar demasiado seguro también te hace perder”, explicó.

Por eso, para él, tener los dólares abajo del colchón “es una trinchera, no una cartera”.

Las mejores opciones para invertir dólares hoy

Para quienes ya tienen dólares ahorrados, Bernués propone pensar las inversiones como una escalera: a medida que aumenta el potencial de rendimiento, también crecen el riesgo y el horizonte temporal.

Estas son las principales alternativas, ordenadas de menor a mayor riesgo: