Con 25 años de trayectoria, Grido no solo se consolidó como la mayor cadena de heladerías de América Latina, sino que también se transformó en una de las franquicias más exitosas de la región, con más de 2000 locales distribuidos entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú.

En este contexto, la empresa busca seguir expandiendo su red comercial y se encuentra en la búsqueda de nuevos emprendedores interesados en sumarse al negocio. Para ello, ofrece un modelo de franquicias que promete una inversión estructurada, acompañamiento permanente y posibilidades de crecimiento a largo plazo.

La historia de Grido: de una heladería cordobesa a un gigante regional

A lo largo de los años, la compañía fue desarrollando un modelo de expansión basado en franquicias que le permitió llegar a cientos de ciudades de la Argentina y luego desembarcar en otros mercados de América Latina.

Grido

Hoy, la empresa cuenta con una única planta de producción ubicada en Córdoba y se posicionó durante 2024 como el tercer productor de helado más grande del mundo. Además, es considerada la cuarta cadena de comercialización de helados a nivel global.

Desde la compañía destacan que el crecimiento sostenido fue posible gracias a una combinación de eficiencia operativa, logística centralizada y una estrategia orientada a ofrecer productos de calidad a precios competitivos.

Cuánto hay que invertir para abrir una franquicia de Grido

Según detallaron desde la empresa, la inversión inicial para abrir una franquicia de Grido parte desde los u$s 60.000. Por su parte, el capital mínimo requerido para aplicar al modelo de negocios es de u$s 30.000.

Grido

La compañía estima una rentabilidad anual desde el 15% , mientras que uno de los principales atractivos del esquema es que no cobra regalías sobre las ventas, un costo habitual dentro del mundo de las franquicias.

Los principales números del negocio son:

Inversión inicial: desde u$s 60.000.

Capital mínimo requerido: desde u$s 30.000.

Rentabilidad estimada: desde 15% anual.

Regalías: no tiene.

Fee de ingreso: por única vez, equivalente a 500 kilos de helado.

Canon de servicios: desde 45 kilos semanales.

Tamaño mínimo del local: 80 metros cuadrados.

Población mínima sugerida: 8000 habitantes.

Qué incluye la inversión inicial

El desembolso inicial contempla gran parte de los elementos necesarios para poner en funcionamiento el negocio. Entre ellos se incluyen:

Equipos de frío, como heladeras y freezers.

Mobiliario corporativo de la marca.

Stock inicial de helados e insumos.

Obras de acondicionamiento y adecuación del local.

Qué perfil de franquiciado busca Grido

Desde la compañía explican que no buscan únicamente inversores, sino personas comprometidas con la operación diaria del negocio. Por eso, entre los requisitos más importantes se destacan:

Dedicación full time a la gestión del local.

Residencia en la misma localidad donde funcionará la franquicia.

Capital mínimo para realizar la inversión.

Garantías suficientes y una situación crediticia favorable.

Además, la empresa brinda capacitación, asistencia técnica y soporte comercial para facilitar la puesta en marcha del emprendimiento. Desde la empresa explican que el modelo fue diseñado para facilitar el ingreso de nuevos emprendedores al mundo de los negocios.

Por qué apostar por una franquicia de Grido

Desde la compañía destacan que uno de los principales diferenciales es el acompañamiento permanente que reciben los franquiciados. Cada emprendedor cuenta con asesoramiento y soporte continuo desde las etapas iniciales del proyecto hasta la operación diaria del local.

Otro de los puntos fuertes del modelo es el respaldo de una marca consolidada que apuesta por la innovación constante. La empresa elabora sus productos con materias primas de calidad y trabaja de manera permanente en el desarrollo de nuevos sabores y propuestas que acompañen las tendencias de consumo.

Además, Grido ofrece alternativas de financiamiento con condiciones especialmente diseñadas para emprendedores, una herramienta que facilita el acceso al negocio y acompaña el crecimiento de quienes se incorporan a la red.

Con más de 2000 franquicias en funcionamiento y presencia en cinco países de la región, la compañía asegura que el modelo brinda oportunidades de desarrollo, crecimiento y proyección a largo plazo para quienes buscan construir su propio negocio.

Dónde busca expandirse Grido

Actualmente, la empresa mantiene abiertas búsquedas de nuevos franquiciados en distintos puntos del país . Las localidades prioritarias son:

Puerto Iguazú (Misiones).

La Rioja.

Sur de la provincia de Buenos Aires.

Ingeniero Huergo (Río Negro).

Puerto San Julián (Santa Cruz).

Cómo postularse para abrir una franquicia

El proceso de incorporación se realiza a través del sitio web oficial de la compañía y consta de cinco etapas.