Cuánto cuesta abrir un local de helados Grido: retorno, regalías y requerimientos
La marca con 25 años de historia impulsa su modelo de franquicias y ya suma más de 2000 locales en cinco países de América Latina. En diálogo con El Cronista, representantes de la empresa revelaron cuánto dinero se necesita para abrir un local.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 19 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.