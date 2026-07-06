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Una nueva semana de tormentas, lluvias intensas y clima severo tendrá lugar en gran parte de Estados Unidos. Las proyecciones meteorológicas indican que millones de personas podrían verse afectadas por ráfagas de viento capaces de alcanzar las 90 mph, granizo, inundaciones repentinas y tormentas eléctricas desde las Montañas Rocosas hasta la costa atlántica.

Se advierte entonces sobre la posibilidad de que viajes, actividades al aire libre e incluso traslados puedan verse afectados por el mal clima.

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Cuáles son las zonas en alerta hasta el martes de esta semana

De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, prevé riesgo de tormentas severas en aproximadamente doce estados, desde Texas hasta Wisconsin.

Entre las ciudades que podrían verse afectadas figuran:

  • Dallas
  • Denver
  • Minneapolis
Hay alerta por intensas tormentas para toda esta semana.
Hay alerta por intensas tormentas para toda esta semana.Shutterstock

Los principales riesgos incluyen:

  • Ráfagas de viento dañinas
  • Granizo de gran tamaño
  • Lluvias torrenciales
  • Inundaciones localizadas

A su vez, se indica que hasta el martes también persiste el riesgo diario de tormentas en sectores del Atlántico medio sur y diferentes destinos turísticos del sureste.

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Qué se espera para miércoles y jueves de esta semana

Las proyecciones meteorológicas señalan que durante el miércoles las tormentas seguirán un patrón similar sobre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con nuevas tormentas capaces de producir

  • Vientos intensos
  • Granizo
  • Lluvias abundantes
  • Inundaciones repentinas

Se espera además que las lluvias persistan hasta finales de la semana. No obstante, el consejo es mantenerse siempre atento a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.