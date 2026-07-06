MADRID, 01/12/2025.- Transeúntes caminan por Madrid, este lunes. El primer día de diciembre arranca con temperaturas mínimas bajo cero en la Comunidad de Madrid, con heladas débiles generalizadas en la región, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las mínimas estarán descenso mientras las máximas subirán ligeramente superando los diez grados. Los cielos estarán velados de nubes altas y el viento soplará flojo variables. EFE/ Mariscal

El tiempo en España durante este lunes, 6 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 6 de julio

El clima en España se caracteriza por la continuidad de la ola de calor y la estabilidad en la Península y archipiélagos. Se esperan tormentas en el centro peninsular, con especial incidencia en la meseta sur y este de Extremadura y algunas en los sistemas Béticos, cordillera Cantábrica y Galicia.

Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio este y en el Cantábrico oriental, alcanzando hasta 41 grados en algunos valles. Las mínimas subirán en gran parte de la Península, superando los 20 grados en los litorales mediterráneos y de 25 en valles interiores. El viento será moderado en litorales y variable en el interior.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

El clima en Madrid será despejado con intervalos de nubes, probables chubascos y temperaturas entre 22 y 40 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Predominarán cielos poco nubosos en Andalucía, con posibilidad de nubosidad diurna en las sierras y tormentas ocasionales en el norte y este, algunas secas y acompañadas de fuertes rachas de viento. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 42 grados y se espera un viento generalmente flojo, con levante moderado en Cádiz y la costa almeriense, aumentando en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado y nubosidad en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, con máximas de hasta 41 grados en Lleida, mientras que en el cuadrante nordeste podrían descender. El viento será flojo y variable, aumentando ocasionalmente en el litoral sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado y nubosidad por la tarde en el sistema Ibérico, donde se podrían registrar chubascos ocasionales en el suroeste de Teruel. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y podrían alcanzar hasta los 42 grados en el valle del Ebro, Bajo Aragón de Teruel y el tercio sur de Huesca, con viento flojo de dirección variable.

En Asturias, se espera un día poco nuboso o despejado por la mañana, con aumento de nubes bajas y brumas en el litoral occidental por la tarde. Habrá probabilidad de chubascos y tormentas en la Cordillera, con temperaturas en ascenso que oscilarán entre 17 y 39 grados. El viento será flojo, con brisas y un soplado moderado del este en el litoral, cambiando a oeste al final del día.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso (máxima 36 grados y mínima 19 grados). Viento flojo de componente oeste, con brisas costeras en Mallorca y Pitiusas.

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el litoral norte a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura y temperaturas en ligero a moderado ascenso. Máximas de 37 °C en zonas altas de Gran Canaria y mínimas apenas de 26-27 °C. En Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, se alcanzarán los 34 °C. Viento moderado del norte en costas y flojo a moderado del sur en zonas altas. Temperatura máxima en la región será de 34 grados y la mínima de 18 grados.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana será de cielo despejado, con mínimas en 20 grados y máximas en ascenso, alcanzando hasta 39 grados en algunas áreas.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará poco nuboso o despejado durante la mañana, pero a partir del mediodía se espera un aumento de nubosidad, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas, especialmente en las zonas de montaña del sur y oeste; las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 41 grados de máxima, con un ligero ascenso, siendo moderado en las mínimas de la montaña y en las máximas del extremo nororiental y habrá viento variable, más intenso en áreas de tormenta.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución a partir del mediodía y probables chubascos aislados en el extremo occidental y zonas montañosas del este. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y pueden superar los 41 grados en el valle del Tajo, manteniéndose en 38 en la mitad occidental y 36 en la oriental. El viento será flojo variable con predominio del sur, arreciando por la tarde con rachas fuertes posibles.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con nubes bajas matinales, vientos flojos de levante y temperaturas con pocos cambios entre 22 y 28 °C.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios (29 grados de máxima y 23 de mínima) y vientos flojos de levante con intervalos moderados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de evolución en el sur de Álava; temperaturas en ascenso notable y viento flojo de brisas, con este moderado en el litoral que disminuirá por la tarde.

En Navarra, cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en ascenso (mín 14 °C y máx 37 °C, más acusado el de las máximas) y viento flojo variable.

Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en la sierra, temperaturas en ascenso (máxima 42 grados y mínima 18) y viento flojo variable.