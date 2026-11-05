Cada automovilista comienza con un saldo inicial de 20 puntos, los cuales se van descontando a medida que se cometen y confirman infracciones de tránsito.

En el territorio bonaerense, la fiscalización del tránsito y las sanciones a los conductores se encuentran enmarcadas en la Ley provincial 13.927.

Esta norma establece la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a las leyes nacionales de tránsito 24.449 y 26.363, incorporando de manera plena el Sistema Unificado de Puntaje para la Licencia de Conducir, conocido como scoring .

Mediante este esquema, cada automovilista comienza con un saldo inicial de 20 puntos, los cuales se van descontando a medida que se cometen y confirman infracciones de tránsito.

Cuántos días de inhabilitación corresponden al perder los 20 puntos

Cuando un conductor pierde la totalidad de sus puntos, la normativa contempla una inhabilitación temporal para reincidir al volante. La escala de días sin posibilidad de conducir se encuentra fijada en el Anexo II del Decreto Nacional 437/2011, aplicado en suelo bonaerense a través de la adhesión dispuesta por la Ley 13.927. Los plazos progresivos se estructuran de la siguiente manera:

Primera vez que se llega a cero puntos: 60 días de inhabilitación.

Segunda oportunidad: 120 días de inhabilitación.

Tercera oportunidad: 180 días de inhabilitación.

Cuarta oportunidad y siguientes: el plazo se duplica sucesivamente, fijándose en 360 días para la cuarta vez, 720 días para la quinta y 1.440 días para la sexta.

En el caso de los titulares de licencias profesionales, la normativa contempla una reducción a la mitad en los plazos correspondientes a las dos primeras pérdidas totales : la sanción inicial es de 30 días y la segunda de 60 días. En todos los supuestos, la rehabilitación exige obligatoriamente realizar y aprobar un curso especial de seguridad vial.

Cuando un conductor pierde la totalidad de sus puntos, la normativa contempla una inhabilitación temporal para reincidir al volante. Shutterstock

Qué significa perder los 20 puntos y cómo se aplican las sanciones

Agotar el saldo del scoring no implica necesariamente cometer una única falta grave, sino que suele ser el resultado de la acumulación de diversas contravenciones notificadas y firmes.

Existen infracciones de extrema gravedad que contemplan la quita directa de los 20 puntos de forma unívoca, como conducir estando inhabilitado o participar en competencias de velocidad no autorizadas en la vía pública .

Es importante destacar que la inhabilitación por pérdida de puntos no se efectiviza de manera automática durante un control de tránsito en la calle.

Para que la sanción comience a regir, debe sustanciarse el debido proceso administrativo ante el juzgado de faltas correspondiente , garantizando el derecho a descargo del automovilista antes de la resolución definitiva.

Cómo se recuperan los puntos y la diferencia con la suspensión preventiva

El ordenamiento vial prevé distintos mecanismos para restablecer el saldo de la licencia según la situación particular de cada conductor:

Sin llegar a cero puntos: se pueden recuperar hasta 4 puntos realizando un curso de seguridad vial autorizado (disponible una vez cada dos años para particulares y anualmente para profesionales). Si transcurren dos años consecutivos sin cometer infracciones firmes, el saldo de 20 puntos se restablece de forma automática.

Al cumplir la inhabilitación: una vez transcurrido el tiempo de suspensión fijado y aprobado el curso obligatorio, el conductor recupera la totalidad de su puntaje.