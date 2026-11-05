El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de tormentas con actividad eléctrica durante la tarde de este jueves 5 de noviembre, con lluvias previstas en distintas localidades de Buenos Aires y La Pampa.

El mal tiempo no afectará a toda la Argentina por igual, sino que se concentrará en determinadas zonas del centro del país. Si bien las condiciones podrían mejorar parcialmente el viernes, la mejora definitiva llegaría recién el sábado 7.

Sin embargo, será importante seguir las actualizaciones del SMN , ya que el pronóstico podría modificarse durante las próximas horas.

Tormentas eléctricas: cuáles son las zonas afectadas de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, las localidades que podrían verse afectadas por las tormentas y las precipitaciones son:

Sierra de la Ventana.

Coronel Pringles.

Pigüé.

Coronel Suárez.

El avance del mal tiempo está previsto para la tarde del jueves 5 de noviembre, con lluvias y actividad eléctrica en las zonas mencionadas.

Tormentas eléctricas: cuáles son las zonas afectadas de Buenos Aires y La Pampa. SMN

La Pampa: qué localidades tendrán lluvias y tormentas

En La Pampa, el pronóstico también anticipa condiciones de inestabilidad para distintas localidades. Las zonas alcanzadas son:

Santa Rosa.

Eduardo Castex.

General Acha.

Victorica.

25 de Mayo.

Los fenómenos podrían comenzar durante la tarde del jueves y extenderse durante las siguientes horas.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires y La Pampa

Aunque el viernes podrían registrarse algunas mejoras en las condiciones meteorológicas, el cambio definitivo llegaría recién el sábado 7 de noviembre.

De todas formas, es importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya que el pronóstico puede modificarse durante las próximas horas.

Qué precauciones tomar ante tormentas con actividad eléctrica

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, se recomienda evitar las actividades al aire libre mientras se desarrollan los fenómenos, no refugiarse debajo de árboles y mantenerse alejado de postes y estructuras metálicas.

También es conveniente asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, evitar circular por calles inundadas y permanecer en lugares cerrados durante la actividad eléctrica.