A pocos días de comenzar las actividades por la llegada del papa León XIV al país, la Conferencia Episcopal Argentina dio detalles acerca de los recorridos que hará en las ciudades a bordo del “papamóvil”. La idea es que pueda estar más cerca de los fieles antes o después de las actividades oficiales.

“Son muchos los momentos que fuimos preparando para que el Papa tenga este contacto directo con la gente”, expresaron en las vísperas de la visita. Sin embargo, recordaron que el sábado a las 12 habrá una conferencia de prensa para informar precisiones y despejar dudas.

Recorrida del papa León XIV: en qué momentos subirá al papamóvil

Según precisaron este jueves las autoridades de la Iglesia en conferencia de prensa, apuntaron a que el arribo del pontífice contribuya al “fortalecimiento de la comunión de los argentinos”.

En el mismo sentido, Monseñor Marcelo Colombo expresó: “La visita nos llena de esperanza, nos propone un itinerario pastoral, pero también un camino de diálogo y de encuentro entre los argentinos”.

Al ser consultado sobre los detalles del recorrido que hará el Papa por las ciudades, aseguraron que también se espera que haya oportunidades para que los fieles puedan acercarse.

Monseñor Colombo, en conferencia de prensa este jueves. (Foto: captura). captura de pantalla

“ Estamos disponiendo todo para que la gente se sienta tranquila y segura . Somos una comunidad la que queremos ir al encuentro del santo Padre”, dijo Colombo. En ese sentido, precisaron el recorrido que haría León XIV a bordo del papamóvil el lunes y martes:

Lunes: de camino al , habrá un “primer traslado de siete cuadras, en donde tendrá un contacto directo con la gente”. También habrá gradas dispuestas para que puedan observar el recorrido. “Dentro de Claypole y cuando vuelve para la misa, también media hora antes, desde el túnel de Avenida del Libertador, 2 km en el papamóvil” , indicaron. Además, aclararon que siempre habrá un “corralito” dispuesto con vallas. de camino al Cotolengo Don Orione , habrá un “primer traslado de siete cuadras, en donde tendrá un contacto directo con la gente”. También habrá gradas dispuestas para que puedan observar el recorrido.también media hora antes, desde el túnel de, indicaron. Además, aclararon que siempre habrá un “corralito” dispuesto

Martes: en Córdoba, también tendrá media hora antes del horario de la misa para recorrer. Posteriormente, de camino al Arzobispado, “3 km antes irá recorriendo entre la gente”. En tanto, por la tarde, será un tramo de “entre 7 y 8 cuadras hasta la Catedral”.

Además, aclararon que no recorrerá la zona de Plaza de Mayo con el vehículo .

Elementos prohibidos para la Santa Misa del Papa León XIV en CABA

Armas y elementos punzocortantes.

Envases de vidrio.

Pirotecnia y velas.

Bebidas alcohólicas.

Drones.

Mascotas.

Láseres o punteros láser.

Walkie-stalkies, megáfonos y bocinas de aire.

Valijas y bolsos grandes.

Astas rígidas.

Mochilas de más de 15 litros.

Paraguas que no sean plegables.

Biciletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto y bicicleta.

Computadoras.

Carpas y sombrillas.

Objetos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Elementos habilitados para la Santa Misa del Papa León XIV