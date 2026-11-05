El estado no solo elevó las multas y los cargos penales, sino que sumó una sanción que pega fuerte: la revocación de la licencia de conducir (Fuente: Shutterstock).

Florida endureció de manera significativa el castigo para quienes protagonizan carreras ilegales, maniobras peligrosas y las llamadas “tomas” callejeras. A través de la ley SB 1764, vigente desde el 1 de julio de 2024, el estado no solo elevó las multas y los cargos penales, sino que sumó una sanción que pega fuerte: la revocación de la licencia de conducir.

Qué establece la ley sobre las carreras y maniobras ilegales en la calle

La SB 1764 apunta a tres conductas vinculadas: las carreras ilegales (picadas o drag racing), las maniobras de riesgo (stunt driving) y, sobre todo, las “tomas” callejeras o street takeovers.

La ley define a estas últimas como un evento coordinado de 10 o más vehículos operados de manera organizada para apropiarse de una calle o intersección, esas concentraciones en las que se bloquea el tránsito para hacer trompos, quemar gomas y otras maniobras. Participar u organizar ese tipo de evento es, justamente, lo que dispara las sanciones más duras.

Cuándo inhabilitan la licencia de conducir y por cuánto tiempo

La revocación de la licencia es una de las novedades centrales, y el plazo depende de la conducta y de la reincidencia. En las carreras ilegales, la primera condena implica la revocación de la licencia por 1 año; la segunda, dentro de los cinco años, por 2 años; y la tercera o siguiente, dentro de ese mismo período, por 4 años. En el caso específico de una “toma” callejera coordinada, la revocación es de 2 años, sin importar si es la primera vez.

La ley SB 1764 de Florida revoca la licencia de conducir a quienes participen en carreras y "tomas" callejeras, con multas de miles de dólares, cargos penales e incautación del vehículo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

También puede haber multas, cargos penales e incautación del vehículo

Las sanciones económicas y penales también escalan con la gravedad y la reincidencia. La primera infracción por carrera ilegal es un delito menor (misdemeanor) de primer grado, con una multa de entre 500 y 2,000 dólares. La segunda pasa a ser un delito grave (felony) de tercer grado, con multa de 2,500 a 4,000 dólares. La tercera o siguiente es un delito grave de segundo grado, con multa de 3,500 a 7,500 dólares.

Participar en una “toma” callejera coordinada es, de entrada, un delito grave de tercer grado, con multa de 2,500 a 4,000 dólares. Además, el vehículo usado en la maniobra puede ser incautado (impound) por 30 días hábiles si el detenido es el dueño o codueño registrado. Más aún, bajo la ley de decomiso de bienes de Florida, la fuerza policial que realiza el arresto puede iniciar el proceso para quedarse definitivamente con el vehículo.

La ley castiga con dureza a quien obstruya a un vehículo de emergencia durante una de estas maniobras, una conducta que también constituye delito grave.